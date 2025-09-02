Frey sagte ganz trocken: „Rapid könnte den Song Contest verschieben. Wenn wir länger feiern, wird sich das nicht ausgehen.“ Das Cup-Finale ist für den 1. Mai angesetzt, das Bundesliga-Finale ist für Mitte Mai geplant, der Eurovision Song Contest in Wien für den 16. Mai. Geschäftsführer Steffen Hofmann lächelt dazu: „Es läuft gerade super. Aber es ist nur eine Momentaufnahme. Der Weg, der vor uns liegt, ist noch sehr weit.“