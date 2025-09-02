Wie es zur Einladung vom FC Bayern München kam
Gmunden im Test-Glück
Wolfgang Frey, der viele Jahre der Masseur der Kampfmannschaft von Rapid war und klubintern eine Legende ist, sorgte beim zehnten Golf-Charityturnier von Rapid im GC Ebreichsdorf für den Spruch des Tages. Der grün-weiße „Fußballgott“ Steffen Hofmann zeigte sich als Fan von Lionel Messi und Golfprofi Sepp Straka.
Frey sagte ganz trocken: „Rapid könnte den Song Contest verschieben. Wenn wir länger feiern, wird sich das nicht ausgehen.“ Das Cup-Finale ist für den 1. Mai angesetzt, das Bundesliga-Finale ist für Mitte Mai geplant, der Eurovision Song Contest in Wien für den 16. Mai. Geschäftsführer Steffen Hofmann lächelt dazu: „Es läuft gerade super. Aber es ist nur eine Momentaufnahme. Der Weg, der vor uns liegt, ist noch sehr weit.“
