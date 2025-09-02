Vorteilswelt
Euphorie in Hütteldorf

„Rapid könnte den Song Contest verschieben“

Fußball National
02.09.2025 06:30
Bei Rapid läuft es gerade richtig gut. Vergangenen Donnerstag gab es den Aufstieg in die ...
Bei Rapid läuft es gerade richtig gut. Vergangenen Donnerstag gab es den Aufstieg in die Ligaphase der Conference League zu bejubeln. Dazu sind die Hütteldorfer Tabellenführer in der Fußball-Bundesliga.

Wolfgang Frey, der viele Jahre der Masseur der Kampfmannschaft von Rapid war und klubintern eine Legende ist, sorgte beim zehnten Golf-Charityturnier von Rapid im GC Ebreichsdorf für den Spruch des Tages. Der grün-weiße „Fußballgott“ Steffen Hofmann zeigte sich als Fan von Lionel Messi und Golfprofi Sepp Straka.

Frey sagte ganz trocken: „Rapid könnte den Song Contest verschieben. Wenn wir länger feiern, wird sich das nicht ausgehen.“ Das Cup-Finale ist für den 1. Mai angesetzt, das Bundesliga-Finale ist für Mitte Mai geplant, der Eurovision Song Contest in Wien für den 16. Mai. Geschäftsführer Steffen Hofmann lächelt dazu: „Es läuft gerade super. Aber es ist nur eine Momentaufnahme. Der Weg, der vor uns liegt, ist noch sehr weit.“

Porträt von Matthias Mödl
Matthias Mödl
Porträt von Sophie Hartl
Sophie Hartl
