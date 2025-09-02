Trump-Token mit Verlust am ersten Handelstag

Die digitalen Token von US-Präsident Donald Trump und seiner Familie sind an ihrem ersten Handelstag mit Verlusten gestartet. Die Token von World Liberty Financial, bekannt als $WLFI, notierten bei ihrem Debüt am Montag zunächst über 0,30 Dollar, fielen aber später. Daten der Analysefirma CoinGecko zufolge lagen sie am Abend bei 0,246 Dollar und damit rund zwölf Prozent im Minus.