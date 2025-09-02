Transfer-Überraschung: Neuer Klub für Weltmeister!

Transfer-Überraschung am Deadline Day: Frankreichs Weltmeister Benjamin Pavard verlässt Inter Mailand und wechselt in die Heimat zu Olympique Marseille!
Der Ligue-1-Klub leiht den 29-jährigen Verteidiger zunächst aus. Dank einer Kaufoption könnte Pavard dann im Sommer 2026 für 15 Millionen Euro fest verpflichtet werden.
Ein Deal, der für Verwunderung sorgt. Pavard, der 2023 für 31 Millionen Euro vom FC Bayern München nach Italien gewechselt war, zählte bei Inter Mailand eigentlich zum Stammpersonal. „Einer der unwahrscheinlichsten Sommertransfers“, urteilt die französische Sport-Tageszeitung „L’Équipe“.
Ersatzmann bereits da
Mit Manuel Akanji hat der Serie-A-Klub bereits einen Ersatzmann gefunden: Inter leiht den 30-jährigen Abwehrmann von Manchester City aus.
Zudem gibt’s eine Kaufpflicht in der Höhe 15 Millionen Euro. Diese greift, wenn Akanji mindestens 50 Prozent der Spiele absolviert und Inter die Meisterschaft gewinnt.
