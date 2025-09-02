Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Bis zur Donau“

Lagekarte enthüllt weitere Eroberungspläne Putins

Außenpolitik
02.09.2025 08:31
Generalstaatschef Waleri Gerassimow könnte auf dieser Lagekarte weitere Kriegsziele enthüllt ...
Generalstaatschef Waleri Gerassimow könnte auf dieser Lagekarte weitere Kriegsziele enthüllt haben.(Bild: Krone KREATIV/Russisches Verteidigungsministerium)

Eine brisante Karte im Hintergrund einer Aufnahme des russischen Verteidigungsministeriums sorgt derzeit für Spekulationen. Während Generalstabschef Waleri Gerassimow über Eroberungspläne in der Ukraine spricht, hängt hinter ihm eine Lagekarte, auf der die Regionen Odessa und Mykolajiw rot markiert sind. Experten orten darin eine Aufdeckung weiterer Kriegsziele.

0 Kommentare

Auf der Lagekarte im Hintergrund des Generalstabschefs sind offenbar neue Grenzen eingezeichnet. Auf der Karte sind die Regionen Odessa und Mykolajiw sowie Teile der Regionen Cherson, Saporischschja und Donezk, die noch immer unter ukrainischer Kontrolle stehen, vom Rest des Landes abgetrennt und mit den besetzten Gebieten vereinigt.

Experte: Moskau wolle „offiziell mindestens bis zur Donau vordringen“
Die Karte „stellt wahrscheinlich die russischen Militärziele in der Ukraine dar“, schließt Jaroslaw Trofimow, Korrespondent des Wall Street Journal, aus dieser Beobachtung. Der rumänische Kriegsberichterstatter Radu Hossu denkt nicht, dass dieses Detail im Hintergrund unabsichtlich dort platziert war. „Es ist kein Geheimnis mehr, dass die Russen bei solchen Veranstaltungen Symbolik und Informationen verwenden, die sie öffentlich machen wollen“, erklärte dieser auf der Plattform X. Russland wolle nun „offiziell mindestens bis zur Donau vordringen“, bis das eroberte Gebiet an Rumänien grenze.

Hier stellt der Reporter die mutmaßlichen Eroberungspläne Russlands dar:

Gerassimow sprach in seiner Rede über Russlands Frühjahrs- und Sommerfeldzug. Man wolle die Angriffe auf ukrainische Städte fortsetzen. Würde Russland beide Gebiete, so wie in der Karte eingezeichnet, einnehmen, könnte es sich die Kontrolle über die ukrainische Schwarzmeerküste, wichtige Verkehrsknotenpunkte und Industriezentren sichern. „Für Moskau seit langem bestehende strategische Ziele“, wie die Nachrichtenseite „Kyiv Independent“ vermutet.

Lesen Sie auch:
Trump und Selenskyj bei einem Treffen im Weißen Haus Mitte August
„Würden ihnen helfen“
USA bekräftigen Lufthilfe als Garantie für Ukraine
02.09.2025
Kein Treffen geplant
„Stimmt nicht“: Putin lässt Trump erneut abblitzen
01.09.2025

Trump erwägt Lufthilfe als Sicherheitsgarantie für Ukraine 
US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt durchblicken lassen, er sei „vielleicht“ dazu bereit, die Ukraine mit Hilfe aus der Luft zu unterstützen.  Er wolle eine Lösung. Wenn er das Sterben beenden könnte und „ab und zu ein Flugzeug in der Luft fliegen würde, wären das hauptsächlich die Europäer, aber wir würden ihnen helfen“. Näher ging der Präsident nicht darauf ein.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
In der Lombardei, zwischen Verderio und Suisio knapp 40 Kilometer nordöstlich von Mailand, ...
Schwarzer Himmel
Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
220.438 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
197.292 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Österreich
Elch „Emil“ stattet Lourdes-Grotte einen Besuch ab
126.939 mal gelesen
Elch „Emil“, auf dieser Aufnahme bei Baumgarten am Tullnerfeld, wurde von der Feuerwehr mit ...
Innenpolitik
Die Regierung kommt immer stärker unter Druck
2415 mal kommentiert
Keine einfachen Zeiten für SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler, ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker ...
Kolumnen
„2-1-0“: Was hat den Bundeskanzler da geritten?
1238 mal kommentiert
Christian Stocker: Häme für „2-1-0“
Oberösterreich
Mann wollte Muslima Frankfurter in Mund stecken
1218 mal kommentiert
Am Gericht in Ried wird dem Mann der Prozess gemacht.
Mehr Außenpolitik
„Hören hier nicht auf“
EU-Länder geben so viel für Militär aus wie nie
„Bis zur Donau“
Lagekarte enthüllt weitere Eroberungspläne Putins
„Würden ihnen helfen“
USA bekräftigen Lufthilfe als Garantie für Ukraine
„Sehen Fortschritte“
Meinl-Reisinger: EU ohne Westbalkan nicht komplett
Krone Plus Logo
Ende für Amtsgeheimnis
„Will als Bürger doch nur Informationen haben“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf