Lagekarte enthüllt weitere Eroberungspläne Putins

Experte: Moskau wolle „offiziell mindestens bis zur Donau vordringen“

Die Karte „stellt wahrscheinlich die russischen Militärziele in der Ukraine dar“, schließt Jaroslaw Trofimow, Korrespondent des Wall Street Journal, aus dieser Beobachtung. Der rumänische Kriegsberichterstatter Radu Hossu denkt nicht, dass dieses Detail im Hintergrund unabsichtlich dort platziert war. „Es ist kein Geheimnis mehr, dass die Russen bei solchen Veranstaltungen Symbolik und Informationen verwenden, die sie öffentlich machen wollen“, erklärte dieser auf der Plattform X. Russland wolle nun „offiziell mindestens bis zur Donau vordringen“, bis das eroberte Gebiet an Rumänien grenze.