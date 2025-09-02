Derbysieger blieb bei Wasserschlacht trocken

Bei aller Rivalität kommen die Protagonisten des Raabtal-Derbys gut miteinander aus. Kirchberg gilt als Fußball-Hochburg. Prominente Namen des Steirerkicks stammen von dort, Viktoria Schnaderbeck etwa, oder Sebastian Prödl. Trotzdem kämpft der Verein aktuell mit einem Mitarbeitermangel. „Es ist nicht leicht, Leute zu motivieren, ehrenamtlich mitzuarbeiten. Das Problem haben viele Vereine, einige werden das auch nicht überleben.“