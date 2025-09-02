Derbysieger blieb bei Wasserschlacht trocken

Nicht nur in Graz, auch im steirischen Raabtal kam‘s am vergangenen Wochenende zu einem Lokalderby. „Es ist das Duell schlechthin, für beide Vereine das Spiel des Jahres“, stellt Kirchbergs sportlicher Leiter Michael Brottrager im Zuge des Nachbarschaftsduells gegen St. Margarethen in der Oberliga Süd/Ost klar. Die beiden Sportplätze trennen nur acht Kilometer.
Bei aller Rivalität kommen die Protagonisten des Raabtal-Derbys gut miteinander aus. Kirchberg gilt als Fußball-Hochburg. Prominente Namen des Steirerkicks stammen von dort, Viktoria Schnaderbeck etwa, oder Sebastian Prödl. Trotzdem kämpft der Verein aktuell mit einem Mitarbeitermangel. „Es ist nicht leicht, Leute zu motivieren, ehrenamtlich mitzuarbeiten. Das Problem haben viele Vereine, einige werden das auch nicht überleben.“
Kommentare
