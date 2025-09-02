Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Brautkleid in Hellblau

Chloë Grace Moretz hat ihre Verlobte geheiratet

Society International
02.09.2025 07:38
Schauspielerin Chloë Grace Moretz hat Ja gesagt – und der „Vogue“ ihr außergewöhnliches ...
Schauspielerin Chloë Grace Moretz hat Ja gesagt – und der „Vogue“ ihr außergewöhnliches Brautkleid gezeigt.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Emma McIntyre)

Chloë Grace Moretz hat Ja gesagt! Die Schauspielerin und ihre Liebste, Model und Fotografin Kate Harrison, haben am Wochenende den Bund fürs Leben geschlossen. 

0 Kommentare

Nach sieben gemeinsamen Jahren hat die 28-jährige Schauspielerin die Liebe ihres Lebens geheiratet. Die „Vogue“ war bei der Anprobe der Brautkleider dabei und der Party-Outfits, die von Louis Vuitton entworfen wurden, dabei. 

„Wollte etwas Nicht-Traditionelles machen“
Für das romantische Jawort haben sich beide Bräute ein wunderbares Brautkleid an den Leib schneidern lassen. Während Harrison auf klassisches Weiß setzte, trug Moretz ein Modell in zartem Hellblau mit langem Schleier und Handschuhen. 

Sehen Sie hier das außergewöhnliche Brautkleid von Chloë Grace Moretz: 

„Es passt einfach zu mir“, schwärmte die Schauspielerin gegenüber der „Vogue“. Als junge Frau habe sie sich „nie wirklich ein Hochzeitskleid vorgestellt. Als wir dann darüber sprachen, wie es aussehen könnte, wusste ich, dass ich etwas Nicht-Traditionelles machen würde, kein Weiß tragen würde, und dass es sich irgendwie anders anfühlen sollte, und ich finde, das ist mir wirklich gelungen“, freute sie sich.

Cowboyhut zur Party
Auch Moretz‘ Look für die Party nach dem Jawort sollte etwas ganz Besonderes sein. Die Hollywood-Beauty entschied sich für ein Outfit in Weiß aus einer Jacke mit Cut-outs und einer passenden Hose. Außerdem gehört ein Cowboyhut zum Look – aus einem guten Grund, wie Moretz weiter verriet. „Ein großer Teil der Hochzeit besteht darin, Dinge, die Kate und ich lieben, mit allen zu teilen, die dabei sein werden“ schmunzelte sie.

Und erklärte weiter: „Also gibt es Angeln, Reiten und Poker.“ Ihre Liebste habe sogar eine individuelle Pokermatte angefertigt. „An unserem zweiten Tag stehen Line Dance und alles Mögliche auf dem Programm.“

Lesen Sie auch:
Chloë Grace Moretz hat auf Instagram verraten, dass sie Kamala Harris gewählt hat, und sich ...
„Lesbische Frau“
Chloë Grace Moretz feiert in Wahlaufruf Coming-out
04.11.2024
Foto von Ringen
Chloë Grace Moretz bestätigt Verlobung mit Model
02.01.2025

Worauf sie sich am meisten freue? „Einfach zusammen zu sein“, strahlte Moretz. „Wir sind seit fast sieben Jahren zusammen und geben uns nun auf eine neue Art und Weise dieses Versprechen und tauschen diese Gelübde aus. Ich finde es wichtig, sich jeden Tag neu füreinander zu entscheiden.“

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
220.438 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
197.292 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Österreich
Elch „Emil“ stattet Lourdes-Grotte einen Besuch ab
126.939 mal gelesen
Elch „Emil“, auf dieser Aufnahme bei Baumgarten am Tullnerfeld, wurde von der Feuerwehr mit ...
Innenpolitik
Die Regierung kommt immer stärker unter Druck
2415 mal kommentiert
Keine einfachen Zeiten für SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler, ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker ...
Kolumnen
„2-1-0“: Was hat den Bundeskanzler da geritten?
1238 mal kommentiert
Christian Stocker: Häme für „2-1-0“
Oberösterreich
Mann wollte Muslima Frankfurter in Mund stecken
1218 mal kommentiert
Am Gericht in Ried wird dem Mann der Prozess gemacht.
Mehr Society International
Funkelnder Traumlook
Emily Blunt sorgte am Lido für Blitzlichtgewitter
Brautkleid in Hellblau
Chloë Grace Moretz hat ihre Verlobte geheiratet
Weniger ist mehr!
Kendall Jenner sorgt im XXS-Bikini für Aufsehen
Gwyneth Paltrow:
„Niemand wird mich verstehen, bis ich tot bin“
Hochzeit im Juni?
Astrologin sieht großes Glück für Swift und Kelce
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf