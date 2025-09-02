Chloë Grace Moretz hat ihre Verlobte geheiratet

Chloë Grace Moretz hat Ja gesagt! Die Schauspielerin und ihre Liebste, Model und Fotografin Kate Harrison, haben am Wochenende den Bund fürs Leben geschlossen.
Nach sieben gemeinsamen Jahren hat die 28-jährige Schauspielerin die Liebe ihres Lebens geheiratet. Die „Vogue“ war bei der Anprobe der Brautkleider dabei und der Party-Outfits, die von Louis Vuitton entworfen wurden, dabei.
„Wollte etwas Nicht-Traditionelles machen“
Für das romantische Jawort haben sich beide Bräute ein wunderbares Brautkleid an den Leib schneidern lassen. Während Harrison auf klassisches Weiß setzte, trug Moretz ein Modell in zartem Hellblau mit langem Schleier und Handschuhen.
Sehen Sie hier das außergewöhnliche Brautkleid von Chloë Grace Moretz:
„Es passt einfach zu mir“, schwärmte die Schauspielerin gegenüber der „Vogue“. Als junge Frau habe sie sich „nie wirklich ein Hochzeitskleid vorgestellt. Als wir dann darüber sprachen, wie es aussehen könnte, wusste ich, dass ich etwas Nicht-Traditionelles machen würde, kein Weiß tragen würde, und dass es sich irgendwie anders anfühlen sollte, und ich finde, das ist mir wirklich gelungen“, freute sie sich.
Cowboyhut zur Party
Auch Moretz‘ Look für die Party nach dem Jawort sollte etwas ganz Besonderes sein. Die Hollywood-Beauty entschied sich für ein Outfit in Weiß aus einer Jacke mit Cut-outs und einer passenden Hose. Außerdem gehört ein Cowboyhut zum Look – aus einem guten Grund, wie Moretz weiter verriet. „Ein großer Teil der Hochzeit besteht darin, Dinge, die Kate und ich lieben, mit allen zu teilen, die dabei sein werden“ schmunzelte sie.
Und erklärte weiter: „Also gibt es Angeln, Reiten und Poker.“ Ihre Liebste habe sogar eine individuelle Pokermatte angefertigt. „An unserem zweiten Tag stehen Line Dance und alles Mögliche auf dem Programm.“
Worauf sie sich am meisten freue? „Einfach zusammen zu sein“, strahlte Moretz. „Wir sind seit fast sieben Jahren zusammen und geben uns nun auf eine neue Art und Weise dieses Versprechen und tauschen diese Gelübde aus. Ich finde es wichtig, sich jeden Tag neu füreinander zu entscheiden.“
