Chloë Grace Moretz hat ihre Verlobte geheiratet

Cowboyhut zur Party

Auch Moretz‘ Look für die Party nach dem Jawort sollte etwas ganz Besonderes sein. Die Hollywood-Beauty entschied sich für ein Outfit in Weiß aus einer Jacke mit Cut-outs und einer passenden Hose. Außerdem gehört ein Cowboyhut zum Look – aus einem guten Grund, wie Moretz weiter verriet. „Ein großer Teil der Hochzeit besteht darin, Dinge, die Kate und ich lieben, mit allen zu teilen, die dabei sein werden“ schmunzelte sie.

Und erklärte weiter: „Also gibt es Angeln, Reiten und Poker.“ Ihre Liebste habe sogar eine individuelle Pokermatte angefertigt. „An unserem zweiten Tag stehen Line Dance und alles Mögliche auf dem Programm.“