PayPal kämpft weiterhin mit Folgen von Panne

„Am Wochenende vom 23./24. August kam es aufgrund eines Fehlers bei einem System-Update zu einer vorübergehenden Störung“, hieß es weiter. Es seien deutlich weniger als fünf Prozent der deutschen Kunden betroffen gewesen, sagte die Sprecherin, ohne konkreter zu werden. Allerdings hat das Unternehmen als Marktführer rund 30 Millionen aktive Nutzer – demnach dürften mindestens mehrere Hunderttausend Menschen die Störung gespürt haben.