Mit sieben Tipps wieder fit für den Schulalltag

Im Osten Österreichs hat für die Kids bereits am Montag der Ernst des Lebens wieder begonnen. Die Vorarlberger haben noch etwas Schonfrist vor dem Schulstart. Damit die Eingewöhnung nicht allzu schwer fällt, sollten folgende Tipps beherzigt werden.
„Nach neun Wochen Sommerferien ist es gar nicht so einfach, sich wieder auf die Schule umzustellen – für Kinder genauso wenig wie für Eltern“, weiß Barbara Binder, Psychotherapeutin und Beraterin bei „Rat auf Draht“. Aus ihrer Sicht können eine gute Vorbereitung und Planung sehr hilfreich sein, um allen Beteiligten zu einem entspannten Schulanfang zu verhelfen. Folgendes gilt es dabei zu beachten:
1. Den Schlafrhythmus wieder anpassen
Kinder dürfen in den Ferien oft länger wach bleiben und sich gemütlich ausschlafen. „Drei bis vier Tage vor Schulbeginn wäre es aber gut, den Schlafrhythmus wieder an den Schulalltag anzupassen und die Kinder früher ins Bett zu schicken und zu wecken“, meint Barbara Binder.
