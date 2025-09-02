Kevin Costners Co-Star Graham Greene ist tot

Ehemalige Kollegen trauern

Ehemalige Kollegen trauerten in den sozialen Medien und veröffentlichten schöne Erinnerungen an den Schauspieler. Lou Diamond Phillips schrieb: „Untröstlich. Schrecklich traurig, vom Tod von Graham Greene mit nur 73 Jahren zu hören. Von ,Wolf Lake‘ bis ,Longmire‘ hatten wir eine wunderbare Freundschaft. Ein Schauspieler der Superlative. Einer der witzigsten, gerissensten und herzlichsten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Kultig und legendär. Ruhe in Frieden, mein Bruder.“