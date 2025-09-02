Venus träumt vom Coup: „Serena, du musst kommen!“

„Ich habe nicht so viel gespielt wie die anderen Spieler, daher ist es eine andere Herausforderung. Also versuche ich einfach, Spaß zu haben, entspannt zu bleiben und mein Bestes zu geben“, so Venus. 2000 und 2001 hatte sie bei den US Open im Einzel triumphiert, 1999 und 2009 im Doppel – natürlich gemeinsam mit Serena.