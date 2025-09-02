Venus träumt vom Coup: „Serena, du musst kommen!“

Venus Williams (45) ist nicht zu stoppen! Gemeinsam mit der 22-jährigen Kanadierin Leylah Fernandez steht die US-Amerikanerin im US-Open-Viertelfinale, träumt nun sogar vom Titel-Coup im Doppel. „Serena, du musst kommen“, hofft sie auf die Unterstützung ihrer Schwester.
Am Dienstag kommt’s zum Duell mit Taylor Townsend (USA) und Katerina Siniakova (CZE), die in der Doppel-Weltrangliste auf den Positionen eins bzw. zwei rangieren.
Noch verweilt Serena Williams in Florida, doch sie könnte schon bald als prominente Unterstützung für ihre Schwester auf der Tribüne in New York sitzen. „Wenn sie käme, wäre das für uns beide ein Traum und wir würden sie als Trainerin auf den Platz holen“, sagt Venus.
Ziel: Spaß haben
Im Juli hatte sie erstmals seit August 2023 wieder ein Einzel auf der WTA-Tour gewonnen. Im vergangenen Sommer hatte sich die frühere Nummer eins der Welt an der Gebärmutter operieren lassen, sie hatte zudem immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen.
„Ich habe nicht so viel gespielt wie die anderen Spieler, daher ist es eine andere Herausforderung. Also versuche ich einfach, Spaß zu haben, entspannt zu bleiben und mein Bestes zu geben“, so Venus. 2000 und 2001 hatte sie bei den US Open im Einzel triumphiert, 1999 und 2009 im Doppel – natürlich gemeinsam mit Serena.
