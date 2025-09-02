Kärnten hofft auf Marathon-Rekordmann Kipchoge

Ein Lauf, der in die Geschichte einging! Am 12. Oktober 2019 schaffte es der Kenianer Eliud Kipchoge als erster Mensch, die Marathon-Distanz (42,195 Kilometer) unter zwei Stunden zu bewältigen – nach 1:59:40 Stunden kam er in der Wiener Prater Hauptallee im Ziel an und sprengte die Schallmauer. Allerdings zählte der Versuch nicht als offizieller Weltrekord, weil er bei „Laborbedingungen“ stattfand. So gab‘s keine Verpflegungszonen, sondern Kipchoge hatte jederzeit Zugriff auf Verstärkungen. Zudem wurden seine Tempomacher immer wieder ausgetauscht, konnten ihm dadurch bis 300 Meter vorm Ziel Windschatten bieten.