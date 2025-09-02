„Pizza Bandit“: Koop-Shooter trifft auf Kochshow

In „Pizza Bandit“ werden die Spieler zu Malik, einem zeitreisenden Ex-Söldner mit einem ungewöhnlichen Traum – die Eröffnung des besten Pizza-Lokals der Galaxis. Um diesen Traum zu finanzieren, reisen die Spieler allein oder online mit bis zu drei Freunden durch verschiedene Epochen, nehmen gefährliche Ziele ins Visier – und kochen bzw. backen dabei.