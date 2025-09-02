Vorteilswelt
„Chaotisch"

„Pizza Bandit“: Koop-Shooter trifft auf Kochshow

Spiele
02.09.2025 07:50

Die Küche hat geöffnet: Die Indie-Schmiede JofSoft hat ihren „chaotischen“ Koop-Shooter „Pizza Bandit“ offiziell im Early Access veröffentlicht. Im Mittelpunkt des Spiels stehen, wie der Entwickler verspricht, „panisches Kochen und eine humorvolle Kopfgeldjagd quer durch Raum und Zeit“.

0 Kommentare

In „Pizza Bandit“ werden die Spieler zu Malik, einem zeitreisenden Ex-Söldner mit einem ungewöhnlichen Traum – die Eröffnung des besten Pizza-Lokals der Galaxis. Um diesen Traum zu finanzieren, reisen die Spieler allein oder online mit bis zu drei Freunden durch verschiedene Epochen, nehmen gefährliche Ziele ins Visier – und kochen bzw. backen dabei.

Malik träumt vom besten Pizza-Lokal der Galaxis.
Malik träumt vom besten Pizza-Lokal der Galaxis.(Bild: JofSoft)

„Wir wollten Arcade-Kampfaction mit dem absurden Druck einer Kochshow im absoluten Ausnahmezustand verbinden“, sagt Hugo Pak, Game Director bei JofSoft. „Es ist schnell, verrückt und überraschend strategisch - genau wie der Versuch, während einer Alien-Invasion ein Restaurant zu eröffnen!“

Der Titel ist ab sofort im Early Access auf Steam und im Epic Games Store.

„Hellraiser: Revival“: Alles Leben ist Leiden
