„Pizza Bandit“: Koop-Shooter trifft auf Kochshow

Die Küche hat geöffnet: Die Indie-Schmiede JofSoft hat ihren „chaotischen“ Koop-Shooter „Pizza Bandit“ offiziell im Early Access veröffentlicht. Im Mittelpunkt des Spiels stehen, wie der Entwickler verspricht, „panisches Kochen und eine humorvolle Kopfgeldjagd quer durch Raum und Zeit“.
In „Pizza Bandit“ werden die Spieler zu Malik, einem zeitreisenden Ex-Söldner mit einem ungewöhnlichen Traum – die Eröffnung des besten Pizza-Lokals der Galaxis. Um diesen Traum zu finanzieren, reisen die Spieler allein oder online mit bis zu drei Freunden durch verschiedene Epochen, nehmen gefährliche Ziele ins Visier – und kochen bzw. backen dabei.
„Wir wollten Arcade-Kampfaction mit dem absurden Druck einer Kochshow im absoluten Ausnahmezustand verbinden“, sagt Hugo Pak, Game Director bei JofSoft. „Es ist schnell, verrückt und überraschend strategisch - genau wie der Versuch, während einer Alien-Invasion ein Restaurant zu eröffnen!“
Der Titel ist ab sofort im Early Access auf Steam und im Epic Games Store.
