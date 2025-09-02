Wie es zur Einladung vom FC Bayern München kam
Gmunden im Test-Glück
„Wir konnten natürlich nicht nein sagen“, lacht Gmundens Geschäftsführer Richard Poiger. Denn die Swans wurden ausgerechnet vom deutschen Meister Bayern München zu einem Testspiel eingeladen. Die „Krone“ fragte nach, wie es dazu kam.
Das Gesamtbudget soll sich auf über 30 Millionen Euro belaufen, gespielt wird vor bis zu 11.200 Fans in gleich zwei Arenen (Euro League und Bundesliga) und am 26. Juni hatte man sich zum siebenten Mal zum deutschen Meister gekrönt!
