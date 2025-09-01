Vorteilswelt
Vorfreude & Aufregung

Erster Arbeitstag: Kelag‘s Lehrlinge unter Strom

Kärnten
01.09.2025 18:45
Die 35 Lehrlinge starteten am 1. September ihren ersten Arbeitstag am Ausbildungscampus in St. Veit an der Glan.
Die 35 Lehrlinge starteten am 1. September ihren ersten Arbeitstag am Ausbildungscampus in St. Veit an der Glan.(Bild: Elena Überbacher)

Kelag und Kärnten Netz begrüßten 35 Auszubildende in St. Veit an der Glan am Campus. Vorfreudig und etwas aufgeregt sind die Lehrlinge an ihrem ersten Arbeitstag.

Für viele junge Kärntner gilt der 1. September als denkwürdiger Tag. Denn sie starten zu diesem Zeitpunkt in einen neuen Lebensabschnitt und ihre Lehre. So auch 35 neue Lehrlinge der Kelag und der Kärnten Netz, die ihren ersten Arbeitstag am Kelag-Ausbildungscampus in St. Veit an der Glan starteten.

Zum Ausbildungscampus
„Hier absolvieren die technischen Lehrlinge pro Lehrjahr zehn Wochen ihre Fachberufsschule“, erklärt Leiterin Katharina Zimmerberger. In diesem Zeitraum stehen den Lehrlingen nicht nur verschiedene Gerätschaften zur fundierten Ausbildung zur Verfügung, sondern auch Unterkunft und Verpflegung.

Viele Bewerber
Unter den 35 Jugendlichen befinden sich heuer auch zwei Frauen. „Das ist besonders toll, dass sich zwei Mädls für eine Ausbildung zur Metallbearbeitungstechnikerin entschlossen haben“, sagt Kelag-Vorstand Reinhold Draxler.

Ich bin schon gespannt auf die vielen neuen Sachen, die mir in der Lehre beigebracht werden.

Matthias Thaler (16) aus dem Drautal

Und die Jugendlichen können auf ihre neue Ausbildung mächtig stolz sein. Denn alleine heuer haben sich 400 junge Menschen für eine Ausbildung bei der Kelag und der Kärnten Netz beworben.

Lehrlinge aus ganz Kärnten
Die Kelag-Neulinge decken auch ganz Kärnten ab. „Wir haben aus allen Bezirken Lehrlinge“, zeigt sich Draxler stolz, der die neuen Mitarbeiter begrüßte.

Im Ausbildungscampus in St. Veit wird in der Praxis gelernt.
Im Ausbildungscampus in St. Veit wird in der Praxis gelernt.(Bild: Elena Überbacher)
Unter ihnen ist auch Matthias Thaler aus dem Drautal. „Ich bin schon gespannt auf die vielen neuen Sachen, die mir hier beigebracht werden.“ Immerhin hat sich der 16-Jährige schon während der Schulzeit für das Programmieren interessiert und möchte mit der Lehre Applikationsentwickler sein Wissen erweitern.

Elena Überbacher
