Darum wird es bei Sturm heute doppelt spannend!

Seltene Auslandsreise: Kim fährt nach China
Könnte Putin treffen
William Böving ist seit Montagabend Geschichte bei Sturm, neue Gesichter soll es beim Meister heute zu sehen geben. Die Grazer stehen vor dem Abschluss mit einem Innenverteidiger, dazu könnte im Angriff ein alter Bekannter als Verstärkung unter dem Uhrturm landen. Keine guten News gibt es aus dem Lazarett.
Und plötzlich geht alles schnell! Muss es ja auch, heute Dienstag hat Sturm bei der UEFA die Spieler für die Europa League zu nennen. Nach dem Wechsel von William Böving zu Mainz – der Däne unterschrieb bis 2029, Sturm soll eine kolportierte Ablöse von 3,5 Millionen Euro plus Boni kassieren – ist die „Kriegskasse“ beim Meister wieder gefüllt. Heute sollen die nächsten Neuzugänge unter Dach und Fach sein.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.