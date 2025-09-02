Darum wird es bei Sturm heute doppelt spannend!

Und plötzlich geht alles schnell! Muss es ja auch, heute Dienstag hat Sturm bei der UEFA die Spieler für die Europa League zu nennen. Nach dem Wechsel von William Böving zu Mainz – der Däne unterschrieb bis 2029, Sturm soll eine kolportierte Ablöse von 3,5 Millionen Euro plus Boni kassieren – ist die „Kriegskasse“ beim Meister wieder gefüllt. Heute sollen die nächsten Neuzugänge unter Dach und Fach sein.