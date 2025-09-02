Kärntnerin tauscht Wörthersee gegen US-Skigebiet

Doch nicht nur privat brachten die USA Burford Glück, sondern auch beruflich. Für die Kärntnerin ging es die Karriereleiter immer weiter nach oben. Ab 2023 managte die 60-Jährige die beiden australischen Skigebiete Mount Hotham und Falls Creek. Und seit kurzer Zeit ist Burford Managerin von Park City Mountain Resort – eines der größten Skigebiete in den Vereinigten Staaten.