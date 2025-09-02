200 Arten von Kopfschmerz: Was hilft Betroffenen?

Der Begriff Volksleiden passt bei kaum einer Beschwerde so gut wie bei Kopfschmerz. 80 Prozent der Bevölkerung haben Erfahrungen damit. Wobei: Es gibt nicht den einen Kopfschmerz, sondern rund 200 verschiedene Arten, weiß Neurologe Gregor Brössner, Leiter der Innsbrucker Ambulanz für Kopf- und Gesichtsschmerzen.