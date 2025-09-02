Großeinsatz nach Kollision zwischen Pkw und Lkw
Lenker schwer verletzt
Auf einer Kreuzung der Salzachtal Straße (B 159) ist es am späten Montagnachmittag in Werfen (Salzburg) zwischen einem Pkw und Lkw zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.
Gegen 17.10 Uhr ging der Alarm bei der Freiwilligen Feuerwehr Werfen ein. Eine eingeklemmte Person befinde sich nach einem schweren Verkehrsunfall in einem Pkw. Das Rote Kreuz und der Notarzthubschrauber Martin 1 waren ebenfalls bereits alarmiert.
Person schwer verletzt
Am südlichen Ortsende von Werfen war es zu einem Zusammenstoß eines Lkw und eines Autos gekommen. Laut Rot-Kreuz-Informationen wurde dabei der Fahrer des Pkw eingeklemmt und schwer verletzt.
Der Fahrzeuglenker wurde erst versorgt und anschließend mittels Hubschrauber ins Krankenhaus Schwarzach gebracht.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.