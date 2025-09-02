Falschparker mit ausländischem Taferl nervt

Abschleppung streng geregelt

Weil aber eine Abschleppung nur unter strengen gesetzlichen Voraussetzungen zulässig ist, greift hier die Straßenverkehrsordnung, für deren Durchsetzung die Polizei zuständig ist. Vom Geschäftsbereich Abgaben und Steuern beim Magistrat heißt es: „Wir stehen in Kontakt mit der zuständigen Behörde. Derzeit sind die rechtlichen Voraussetzungen für eine Abschleppung nicht erfüllt. Die Situation rund um das Fahrzeug wird jedoch laufend überprüft.“ Alle im Zuge der Maßnahme entstandenen Kosten seien im gesetzlichen Rahmen vom Zulassungsbesitzer zu übernehmen.