Austrias Stephan Helm zog die richtige Schublade

Die unangenehme Lage sah der Burgenländer als Herausforderung, der er sich mit vollem Einsatz stellte. „Es ist doch geil, Trainer eines solchen Vereins sein zu dürfen! Das lass ich mir nicht durch eine schwierige Phase vermiesen. Da möchte ich erst recht beweisen, was wir draufhaben. Dass es Kritik gibt, das kauft man mit ein, wenn man sich entschließt, Profitrainer zu sein.“ Nun stehen die Chancen gut, dass Helm die Länderspielpause „überlebt“, im Herbst mit den Violetten angreifen darf. Die gefeierten Helden gegen Altach waren die 19-jährigen Sanel Saljic und Dejan Radonjic. Helm: „Bei uns ist das Alter egal, es gilt das Leistungsprinzip.“