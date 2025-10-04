Drohnen: Drohung oder Hysterie

ANDERERSEITS könnte man bei den derzeit über EU-Territorium beobachteten Drohnen auch auf die Idee kommen, dass diese nicht nur russische Provokationen sind, sondern möglicherweise auch ganz anderen Interessen dienen. Nach dem Prinzip „cui bono?“, wem nützt es, könnte man auch zwangsläufig an die Sprengung der Pipeline in der Ostsee denken. Auch damals hieß es sofort: Die Russen waren es. Und dann stellte sich heraus, dass es eine „False flag“-Operation der Ukrainer war.