Drohnen: Drohung oder Hysterie

Drohnen über Polen, Drohnen über dem Baltikum, Drohnen über Dänemark und nun Drohnen über dem Münchner Flughafen. Und wer war’s? Natürlich die bösen Russen.
Logisch, dass die Europäer nun bei ihrem jüngsten Treffen in Dänemark die Errichtung eines Drohnenwalls zur Abwehr beschlossen haben. Unklar ist zwar noch, wie dieser funktionieren soll und wer ihn bezahlt. Kommen wird er aber, das steht fest.
EINERSEITS kann seit den Entwicklungen im Ukraine-Krieg längst nicht mehr bezweifelt werden, dass derlei unbemannte und in der Herstellung billige Flugobjekte, wie es Drohnen sind, eine zentrale Waffe im Luftkrieg der Zukunft darstellen.
ANDERERSEITS könnte man bei den derzeit über EU-Territorium beobachteten Drohnen auch auf die Idee kommen, dass diese nicht nur russische Provokationen sind, sondern möglicherweise auch ganz anderen Interessen dienen. Nach dem Prinzip „cui bono?“, wem nützt es, könnte man auch zwangsläufig an die Sprengung der Pipeline in der Ostsee denken. Auch damals hieß es sofort: Die Russen waren es. Und dann stellte sich heraus, dass es eine „False flag“-Operation der Ukrainer war.
Seit den Drohnensichtungen über EU-Gebiet ist die Solidarität mit der Ukraine jedenfalls wieder angestiegen.
Und wer kann ausschließen, dass etwa die Drohnen über München nicht schlicht und einfach dummen Bubenstreichen entspringen?
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.