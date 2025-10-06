Die versilberte Inflation

Wer die Inflation als Bilanz für das politische Management heranzieht, der sieht sich mit einer rot-weiß-roten Bankrotterklärung konfrontiert. Im August lag die Teuerung in Österreich bei 4,1 Prozent, im September büßte unser Geld auf Jahressicht immer noch 4 Prozent an Kaufkraft ein. Im Vergleich dazu liegt Deutschland bei 2,4, Frankreich gar nur bei 1,1 Prozent.

Wenn es um den Erhalt des Wohlstandes geht, können sich die Regierten nicht auf die Regierenden verlassen.