Wirbel um Reds-Stürmer

„Jamie, du bist eine Schande“: Salah-Buddy kontert

Premier League
11.12.2025 09:27
Jamie Carragher hatte Salah vorgeworfen, dem Klub schaden zu wollen.
Jamie Carragher hatte Salah vorgeworfen, dem Klub schaden zu wollen.(Bild: EPA/LUIS TEJIDO)

„Jamie, du bist eine Schande“, hat sich Ahmed Elmohamady hinter seinen ehemaligen Teamkollegen Mohamed Salah gestellt. Dieser war von Liverpool-Legende Jamie Carragher heftig kritisiert worden. „Was er getan hat, ist eine Schande“, hatte der 47-Jährige unlängst über den Stürmer geurteilt.

0 Kommentare

Hintergrund sind kritische Aussagen, die Salah über seinen Klub und Trainer Arne Slot getätigt hatte. Carragher meinte daraufhin, der Ägypter würde mit diesem Verhalten dem Klub schaden, außerdem wolle er Slot loswerden. Nach einer enttäuschenden Zeit bei Chelsea habe Salah den „Reds“ alles zu verdanken. 

Liverpool-Star Mohamed Salah (Mitte) sorgt vor dem Champions-League-Spiel in Mailand für viel ...
Unruhe in Liverpool
Star-Abgang? „Was er getan hat, ist eine Schande!"
09.12.2025

Keine Chance bei Chelsea?
Mit Elmohamady mischte sich nun ein ehemaliger Nationalteam-Kollege Salahs in die Causa ein, auf X konterte der 38-Jährige: „Jamie, du bist eine Schande.“ Sein Kumpel habe seine Geschichte mit harter Arbeit, Demut und Weltklasse-Leistungen neu geschrieben. Er sei nicht – wie von Carragher behauptet – bei Chelsea gescheitert, er habe einfach nie eine Chance bekommen. 

In der Kabine der „Reds“ brodelt es jedenfalls gewaltig, bei Liverpools 1:0-Erfolg bei Inter Mailand in der Champions League musste Salah zu Hause bleiben. Die Zeichen stehen wohl auf Abschied ...

