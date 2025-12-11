„Jamie, du bist eine Schande“: Salah-Buddy kontert

„Jamie, du bist eine Schande“, hat sich Ahmed Elmohamady hinter seinen ehemaligen Teamkollegen Mohamed Salah gestellt. Dieser war von Liverpool-Legende Jamie Carragher heftig kritisiert worden. „Was er getan hat, ist eine Schande“, hatte der 47-Jährige unlängst über den Stürmer geurteilt.
Hintergrund sind kritische Aussagen, die Salah über seinen Klub und Trainer Arne Slot getätigt hatte. Carragher meinte daraufhin, der Ägypter würde mit diesem Verhalten dem Klub schaden, außerdem wolle er Slot loswerden. Nach einer enttäuschenden Zeit bei Chelsea habe Salah den „Reds“ alles zu verdanken.
Keine Chance bei Chelsea?
Mit Elmohamady mischte sich nun ein ehemaliger Nationalteam-Kollege Salahs in die Causa ein, auf X konterte der 38-Jährige: „Jamie, du bist eine Schande.“ Sein Kumpel habe seine Geschichte mit harter Arbeit, Demut und Weltklasse-Leistungen neu geschrieben. Er sei nicht – wie von Carragher behauptet – bei Chelsea gescheitert, er habe einfach nie eine Chance bekommen.
In der Kabine der „Reds“ brodelt es jedenfalls gewaltig, bei Liverpools 1:0-Erfolg bei Inter Mailand in der Champions League musste Salah zu Hause bleiben. Die Zeichen stehen wohl auf Abschied ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.