„Jamie, du bist eine Schande“: Salah-Buddy kontert

Keine Chance bei Chelsea?

Mit Elmohamady mischte sich nun ein ehemaliger Nationalteam-Kollege Salahs in die Causa ein, auf X konterte der 38-Jährige: „Jamie, du bist eine Schande.“ Sein Kumpel habe seine Geschichte mit harter Arbeit, Demut und Weltklasse-Leistungen neu geschrieben. Er sei nicht – wie von Carragher behauptet – bei Chelsea gescheitert, er habe einfach nie eine Chance bekommen.