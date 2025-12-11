Sieg für Detroit, aber Kasper erneut ohne Treffer

16. Sieg in Serie: Thunder im NBA-Cup-Semifinale
SGA Topscorer
Die Detroit Red Wings haben am Mittwoch in der NHL einen 4:3-Sieg bei den Calgary Flames gefeiert. Die Gäste lagen nach einer halben Stunde 4:0 vorne, mussten im Finish aber noch um ihren dritten Erfolg in Serie zittern.
Alex DeBrincat traf für die Red Wings doppelt. Die Durststrecke von Marco Kasper, der 12:28 Minuten Einsatzzeit bekam, hielt hingegen an.
Der 21-jährige Stürmer hat seit Ende Oktober in 20 Spielen nicht mehr getroffen und seither nur einen Assist verbucht.
