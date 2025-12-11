11. Dezember: Zwei Karten für Salzburg gegen Basel

Tag elf des „sportkrone.at“-Adventkalenders! Hinter dem elften Türchen verstecken sich zwei Tickets für das Europa-League-Spiel FC Salzburg gegen FC Basel am 22.01.2026 um 21 Uhr! Wie können Sie diesen Preis gewinnen – ganz einfach: Folgen Sie uns auf Instagram, Liken Sie den Beitrag und Markieren Sie drei Personen, denen Sie diesen Gewinn ebenso gönnen. Wir wünschen viel Glück. Die Gewinner werden per Zufallsgenerator gezogen.