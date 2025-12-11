Sportkrone verlost Tickets für den Ski-Weltcup!

Der Ski-Weltcup ist zurück – schneller, spannender und spektakulärer als je zuvor! Österreich wird erneut zum Zentrum des Wintersports, wenn sich die besten Athletinnen und Athleten der Welt die Ehre geben. Und die Krone bringt dich mitten hinein ins Geschehen: Wir verlosen an „Krone“-Abonnenten (Print & Digital) Tickets für vier absolute Weltcup-Highlights in Semmering, Zauchensee, Flachau und Schladming.
Der alpine Ski-Weltcup fasziniert seit Jahrzehnten mit seinem Mix aus Technik, Geschwindigkeit und Nervenkitzel. Jedes Rennen ist ein Weltklasse-Spektakel: Von Nachtrennen über Speedabfahrten bis hin zu knappen Slalomduellen – die Spannung reist von einem Ort zum nächsten. Österreich ist dabei Jahr für Jahr Mittelpunkt dieses Sports und liefert Kulissen, die weltweit für Begeisterung sorgen.
Technikklassiker am Zauberberg
Wenn am Semmering der Slalom und Riesenslalom der Damen stattfinden, verwandelt sich der Zauberberg in eine der aufregendsten Skiarenen des Landes. Kaum ein anderer Weltcup-Ort zieht so viele Fans an – und das aus gutem Grund: Die Strecke ist technisch anspruchsvoll, steil, schnell und wird regelmäßig zum Schauplatz enger Hundertstelduelle. Der Riesenslalom am Semmering zählt zu den prestigeträchtigsten Technikbewerben weltweit, und der abendliche Slalom sorgt Jahr für Jahr für Gänsehautstimmung.
Die Königsdisziplinen im „Speed Mekka“
Zauchensee steht für pure Geschwindigkeit. Hier wartet eine der spektakulärsten Abfahrten im gesamten Damen-Weltcup. Die „Kälberloch“-Strecke ist ein Mythos: brutale Steilhänge, Sprünge, bis zu 130 km/h – ein Ort, an dem nur die Mutigsten bestehen. Die Kombination aus Naturarena, Kulisse und sportlicher Dramatik macht die Speedrennen in Zauchensee zu wahren Klassikern, die jedes Jahr internationale Aufmerksamkeit auf sich ziehen.
Der Nightrace-Klassiker der Damen
Wenn in Flachau das Flutlicht angeht, steht eine ganze Region Kopf. Der Damen-Slalom in Flachau ist mehr als ein Rennen – es ist ein Event. Tausende Fans sorgen für Partystimmung, die Athletinnen sprechen von einem der emotionalsten Rennen der Saison. Der „Snow Space Salzburg Ladies Night Slalom“ gilt als einer der bestorganisierten Bewerbe des gesamten Weltcups und ist oft Schauplatz großer Comebacks und legendärer Fahrten.
Das spektakulärste Nightrace der Welt
Das Nightrace in Schladming – traditionell ein Herrenslalom – ist ein Phänomen: bis zu 45.000 Fans verwandeln die Planai in ein „Hexenkessel“-Stadion, das weltweit seinesgleichen sucht. Die Stimmung ist einzigartig, die Strecke schwierig und gnadenlos. Viele Fahrer nennen Schladming „das wichtigste Slalomrennen der Saison“. Hier entscheidet oft eine einzige Stange über Sieg oder Niederlage – und die Fans sind mit voller Leidenschaft dabei.
Gewinnen Sie Tickets für den Ski-Weltcup
Die Sportkrone verlost für die Ski-Weltcuprennen am Semmering (27. & 28. Dezember), Zauchensee (10. & 11. Jänner), Flachau (13. Jänner) und Schladming (27. & 28. Jänner) unter allen Abonnenten (Print & Digital) Tickets. Beantworten Sie einfach die unten gestellten Fragen und nehmen Sie an der Verlosung der Tickets teil. Teilnahmeschluss ist der 19. Dezember, 09:00 Uhr.