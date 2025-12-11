Deutscher Häftling (23) starb nach „Todeskuss“

Häftling verstarb trotz Reanimation

Besonders tragisch: Ein Zellengenosse soll dem 23-Jährigen noch geraten haben, das Gefängnispersonal über den Vorfall zu informieren. Doch Mohamed R. wollte dies nicht tun und lag am nächsten Morgen bewusstlos in seiner Zelle. Trotz Reanimation war das Leben des Häftlings nicht mehr zu retten. Am Nachmittag verstarb der Tunesier nach einem qualvollen Todeskampf.