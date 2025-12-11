Krankenhaus in Myanmar zerstört: Dutzende Tote

Krankenhaus war überfüllt

Die Klinik mit ihren 300 Betten war einer örtlichen Pflegekraft zufolge zum Zeitpunkt des Angriffs mit Patienten überfüllt gewesen, da die meisten anderen Gesundheitseinrichtungen in der umkämpften Region geschlossen sind. Als ich ankam, brannte das Krankenhaus“, gab ein Anrainer zu Protokoll. „Ich sah viele Leichen und viele Verletzte.“