„Sah viele Leichen“

Krankenhaus in Myanmar zerstört: Dutzende Tote

Ausland
11.12.2025 09:33
Bomben eines Militärflugzeugs haben die Klinik im Westen Myanmars am späten Mittwochabend ...
Bomben eines Militärflugzeugs haben die Klinik im Westen Myanmars am späten Mittwochabend (Ortszeit) getroffen.(Bild: AFP/STR)

Bei einem Militärangriff auf ein Krankenhaus in Myanmar sind nach Angaben der Arakan-Armee mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 70 weitere wurden verletzt. Unter den Toten befinden sich auch Patienten.

Die Gruppe kämpft in der an Bangladesch grenzenden Unruheprovinz Rakhine gegen das Militär. „Das Mrauk U Krankenhaus wurde vollständig zerstört“, sagte ein Miliz-Sprecher der Nachrichtenagentur Reuters.

Seit dem Militärputsch im Februar 2021 versinkt Myanmar in Chaos und Gewalt.
Seit dem Militärputsch im Februar 2021 versinkt Myanmar in Chaos und Gewalt.
(Bild: AFP/STR)
(Bild: AFP/STR)
(Bild: AFP/STR)

Krankenhaus war überfüllt
Die Klinik mit ihren 300 Betten war einer örtlichen Pflegekraft zufolge zum Zeitpunkt des Angriffs mit Patienten überfüllt gewesen, da die meisten anderen Gesundheitseinrichtungen in der umkämpften Region geschlossen sind. Als ich ankam, brannte das Krankenhaus“, gab ein Anrainer zu Protokoll. „Ich sah viele Leichen und viele Verletzte.“

Lesen Sie auch:
Bei einem Angriff auf einen Teeladen in Myanmar sind mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen.
Dutzende Tote
Militärjunta warf Bomben auf Teeladen in Myanmar
06.12.2025
Krone Plus Logo
Risikokarte 2026
Diese Urlaubsziele sind nächstes Jahr zu meiden
09.12.2025

Erst vor wenigen Tagen waren bei einem Luftangriff auf ein Teegeschäft im Nordwesten von Myanmar mindestens 20 Menschen getötet worden.

Fakten
Myanmar kommt nicht zur Ruhe
  • Myanmar ist eines der ärmsten Länder Südostasiens und wird seit einem Militärputsch im Jahr 2021 von Gewalt erschüttert. Damals stürzte die Armee die gewählte Regierung der Nobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi.
  • Nachdem landesweite Proteste brutal niedergeschlagen wurden, entwickelte sich eine bewaffnete Widerstandsbewegung gegen die Militärherrschaft, die das Land seit vier Jahren unter Notstandsrecht regiert.
  • Seit dem Scheitern eines Waffenstillstands im Jahr 2023 hat die Arakan-Armee die Militärregierung aus einem Großteil des Bundesstaates Rakhine verdrängt. Das von ihr kontrollierte Gebiet ist größer die Fläche Belgiens.
Porträt von krone.at
krone.at
