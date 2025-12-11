„Sah viele Leichen“
Krankenhaus in Myanmar zerstört: Dutzende Tote
Bei einem Militärangriff auf ein Krankenhaus in Myanmar sind nach Angaben der Arakan-Armee mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 70 weitere wurden verletzt. Unter den Toten befinden sich auch Patienten.
Die Gruppe kämpft in der an Bangladesch grenzenden Unruheprovinz Rakhine gegen das Militär. „Das Mrauk U Krankenhaus wurde vollständig zerstört“, sagte ein Miliz-Sprecher der Nachrichtenagentur Reuters.
Krankenhaus war überfüllt
Die Klinik mit ihren 300 Betten war einer örtlichen Pflegekraft zufolge zum Zeitpunkt des Angriffs mit Patienten überfüllt gewesen, da die meisten anderen Gesundheitseinrichtungen in der umkämpften Region geschlossen sind. Als ich ankam, brannte das Krankenhaus“, gab ein Anrainer zu Protokoll. „Ich sah viele Leichen und viele Verletzte.“
Erst vor wenigen Tagen waren bei einem Luftangriff auf ein Teegeschäft im Nordwesten von Myanmar mindestens 20 Menschen getötet worden.
- Myanmar ist eines der ärmsten Länder Südostasiens und wird seit einem Militärputsch im Jahr 2021 von Gewalt erschüttert. Damals stürzte die Armee die gewählte Regierung der Nobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi.
- Nachdem landesweite Proteste brutal niedergeschlagen wurden, entwickelte sich eine bewaffnete Widerstandsbewegung gegen die Militärherrschaft, die das Land seit vier Jahren unter Notstandsrecht regiert.
- Seit dem Scheitern eines Waffenstillstands im Jahr 2023 hat die Arakan-Armee die Militärregierung aus einem Großteil des Bundesstaates Rakhine verdrängt. Das von ihr kontrollierte Gebiet ist größer die Fläche Belgiens.
