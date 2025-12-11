Dirigent Chailly in Mailand zusammengebrochen

Letzte Saison als Musikdirektor

Für den Dirigenten hat die letzte Saison als Musikdirektor der Scala begonnen, er ist aber weiterhin in mehrere Projekte eingebunden, unter anderem mit dem Luzerner Festival, das er bis 2028 leiten soll. Bereits im Februar hatte er aus gesundheitlichen Gründen eine Tournee mit dem Scala-Orchester abgesagt und war 2023 nach einem Schwächeanfall operiert worden, weshalb er das Eröffnungskonzert des Luzerner Festivals verpasste.