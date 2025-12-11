Vorteilswelt
Drama an der Scala

Dirigent Chailly in Mailand zusammengebrochen

Society International
11.12.2025 09:19
Riccardo Chailly am 7. Dezember bei der Eröffnung der Opernsaison an der Mailänder Scala
Riccardo Chailly am 7. Dezember bei der Eröffnung der Opernsaison an der Mailänder Scala(Bild: EPA/TEATRO ALLA SCALA HANDOUT)

Der italienische Dirigent Riccardo Chailly hat am Mittwochabend während einer Aufführung an der Mailänder Scala einen Schwächeanfall erlitten. Das Opernhaus brach daraufhin die Aufführung der Oper „Lady Macbeth von Mzensk“ von Dmitri Schostakowitsch ab, wie das Theater bestätigte. Das Werk hatte am 7. Dezember mit elf Minuten Applaus die Saison der Scala eröffnet.

Rettungskräfte rückten mit Notarztwagen an und brachten den 72-Jährigen ins Krankenhaus. Bereits zuvor hatten Gerüchte die Runde gemacht, Chailly fühle sich nicht wohl. Die erste Pause war um rund 15 Minuten verlängert worden. Dennoch dirigierte er bis zur zweiten Unterbrechung weiter.

Opernaufführung wurde nicht fortgesetzt
Der künstlerische Koordinator Paolo Gavazzeni informierte anschließend das Publikum und erklärte, angesichts der Komplexität des Werks und „aus Respekt gegenüber Maestro Chailly“ habe die Leitung beschlossen, die Aufführung nicht fortzusetzen. Chailly, der sich seit Längerem wegen eines Herzleidens in Behandlung befindet, hatte den Musikerinnen und Musikern laut Scala Hinweise von „Erschöpfung“ gezeigt.

Der italienische Dirigent Riccardo Chailly (links), flankiert von Regisseur Vasily Barkhatov und ...
Der italienische Dirigent Riccardo Chailly (links), flankiert von Regisseur Vasily Barkhatov und Darstellerin Sara Jakubiak (rechts), während einer Pressekonferenz zur Vorstellung der neuen Opernsaison „Lady Macbeth von Mzensk“(Bild: AP/Luca Bruno)

Letzte Saison als Musikdirektor
Für den Dirigenten hat die letzte Saison als Musikdirektor der Scala begonnen, er ist aber weiterhin in mehrere Projekte eingebunden, unter anderem mit dem Luzerner Festival, das er bis 2028 leiten soll. Bereits im Februar hatte er aus gesundheitlichen Gründen eine Tournee mit dem Scala-Orchester abgesagt und war 2023 nach einem Schwächeanfall operiert worden, weshalb er das Eröffnungskonzert des Luzerner Festivals verpasste.

