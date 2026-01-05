Vorteilswelt
„Schwerer Moment“

Hiobsbotschaft! Lange Zwangspause für ManCity-Star

Premier League
05.01.2026 21:42
Josko Gvardiol verletzte sich im Liga-Spiel gegen Chelsea.
Josko Gvardiol verletzte sich im Liga-Spiel gegen Chelsea.(Bild: EPA/ADAM VAUGHAN)

Hiobsbotschaft für Manchester City! Die „Skyblues“ müssen voraussichtlich lange auf Stamm-Innenverteidiger Josko Gvardiol verzichten. Der 23-Jährige hat sich im Premier-League-Topspiel gegen den FC Chelsea (1:1) das rechte Schienbein gebrochen.

Wie der englische Spitzenklub am Montagabend bestätigte, wird sich der frühere RB Leipzig-Profi im Laufe dieser Woche einer Operation unterziehen. Zur genauen Ausfalldauer machte City noch keine Angaben. Medien berichten von drei bis sechs Monaten.

Gvardiol, für den City im Sommer 2023 rund 90 Millionen Euro überwiesen hatte, zog sich die Verletzung in der zweiten Halbzeit gegen Chelsea zu. Ein Comeback noch in dieser Saison ist offen, sogar ein Fragezeichen hinter der WM 2026 steht im Raum.

„Schwerer Moment, aber ...“
Gvardiol schrieb auf X: „Das ist ein schwerer Moment, aber er wird mich niemals definieren. Ich weiß, wer ich bin und woher ich komme. Danke für eure unermüdliche Unterstützung. Ich liebe euch und werde jeden Tag dafür kämpfen, stärker zurückzukommen – als City-Kämpfer.“

Trainer Pep Guardiola zeigte sich nach dem Spiel besorgt: „Wir müssen stark bleiben und eine Lösung finden. Der Teamgeist ist da und wird bleiben. Natürlich mache ich mir Sorgen.“

Als erste Maßnahme plant der Klub laut Transfer-Experte Fabrizio Romano, Max Alleyne vorzeitig von seiner Leihe bei Watford zurückzuholen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
