In Einkaufszentrum

Unbekannter Täter warf Werbetafel in die Tiefe

Kärnten
05.01.2026 19:49
Die Polizei wurde am Montagnachmittag alarmiert (Symbolbild).
Die Polizei wurde am Montagnachmittag alarmiert (Symbolbild).(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

Zum Glück kamen die unzähligen Besucher des Villacher Einkaufszentrums Atrio am Montag mit dem Schrecken davon, als ein unbekannter Täter eine Werbetafel aus dem zweiten Stock in die Tiefe warf.

Gut zwei Kilo wiegt der Werbeaufsteller, der am Montagnachmittag um 17.10 Uhr im Villacher Einkaufszentrum Atrio aus 15 Metern Höhe in die Tiefe stürzte. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich knapp 1900 Einkaufslustige vor Ort. Doch es handelte sich nicht um einen unglücklichen Unfall.

Aufprall mit bis zu 60 km/h
„Ein bisher unbekannter Täter warf den Werbeaufsteller aus einer Höhe von 15 Metern vom zweiten Stock ins Erdgeschoss“, berichtet die Polizei. Im freien Fall aus dieser Höhe kann eine Geschwindigkeit von über 60 km/h erreicht werden – da werden aus den zwei Kilogramm schnell ein gefährliches Geschoss.

Gerade weil beim Einschlagsort sich sonst oft Kinder die Zeit vertreiben – sie nutzen den Bereich als Spielfläche. Zum Glück nicht heute Nachmittag, so kam niemand zu Schaden. Jetzt laufen die Ermittlungen, um den verantwortungslosen Täter zu finden. Auf einem Video, das der Polizei vorliegt, sei ein Jugendlicher zu sehen, nach dem nun gefahndet wird.

In Einkaufszentrum
