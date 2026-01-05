Unbekannter Täter warf Werbetafel in die Tiefe

Gerade weil beim Einschlagsort sich sonst oft Kinder die Zeit vertreiben – sie nutzen den Bereich als Spielfläche. Zum Glück nicht heute Nachmittag, so kam niemand zu Schaden. Jetzt laufen die Ermittlungen, um den verantwortungslosen Täter zu finden. Auf einem Video, das der Polizei vorliegt, sei ein Jugendlicher zu sehen, nach dem nun gefahndet wird.