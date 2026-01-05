Vorteilswelt
Afrika Cup

Salah trifft sehenswert: Ägypten im Viertelfinale!

Fußball International
05.01.2026 21:57
Mohamed Salah traf sehenswert für Ägypten im Afrika-Cup.
Mohamed Salah traf sehenswert für Ägypten im Afrika-Cup.(Bild: AP/Associated Press/Mosa'ab Elshamy)

Ägyptens Fußball-Nationalteam hat auf dem Weg ins Afrika-Cup-Viertelfinale Überstunden machen müssen. Der Rekordchampion setzte sich am Montag in Agadir erst nach Verlängerung gegen Benin mit 3:1 durch. Nach regulärer Spielzeit war es 1:1 gestanden. Im Kampf um den Halbfinaleinzug wartet auf Starstürmer Mohamed Salah und Co. neuerlich in Agadir am Samstag Burkina Faso oder Titelverteidiger Elfenbeinküste, die sich am Dienstag duellieren.

Ein sehenswerter Kopfballtreffer von Yasser Ibrahim (97.), zugleich sein erstes Länderspieltor, und ein Tor von Salah (124.) nach einem Konter bewahrten den siebenfachen Afrika-Cup-Sieger vor einer Blamage.

Zuvor hatte Benins Jodel Dossou (83.) die ägyptische Führung durch einen Weitschusstreffer von Marwan Attia (69.) ausgeglichen.

