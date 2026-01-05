Salah trifft sehenswert: Ägypten im Viertelfinale!

Ägyptens Fußball-Nationalteam hat auf dem Weg ins Afrika-Cup-Viertelfinale Überstunden machen müssen. Der Rekordchampion setzte sich am Montag in Agadir erst nach Verlängerung gegen Benin mit 3:1 durch. Nach regulärer Spielzeit war es 1:1 gestanden. Im Kampf um den Halbfinaleinzug wartet auf Starstürmer Mohamed Salah und Co. neuerlich in Agadir am Samstag Burkina Faso oder Titelverteidiger Elfenbeinküste, die sich am Dienstag duellieren.
Ein sehenswerter Kopfballtreffer von Yasser Ibrahim (97.), zugleich sein erstes Länderspieltor, und ein Tor von Salah (124.) nach einem Konter bewahrten den siebenfachen Afrika-Cup-Sieger vor einer Blamage.
Zuvor hatte Benins Jodel Dossou (83.) die ägyptische Führung durch einen Weitschusstreffer von Marwan Attia (69.) ausgeglichen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.