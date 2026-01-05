Salah trifft sehenswert: Ägypten im Viertelfinale!

Ägyptens Fußball-Nationalteam hat auf dem Weg ins Afrika-Cup-Viertelfinale Überstunden machen müssen. Der Rekordchampion setzte sich am Montag in Agadir erst nach Verlängerung gegen Benin mit 3:1 durch. Nach regulärer Spielzeit war es 1:1 gestanden. Im Kampf um den Halbfinaleinzug wartet auf Starstürmer Mohamed Salah und Co. neuerlich in Agadir am Samstag Burkina Faso oder Titelverteidiger Elfenbeinküste, die sich am Dienstag duellieren.