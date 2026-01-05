Aus Klinik geflohener Straftäter in OÖ gefasst

Ein im September 2021 aus einer psychiatrischen Klinik im niederbayerischen Mainkofen geflohener Strafgefangener ist am Montag in Oberösterreich von Zielfahndern des Landeskriminalamtes festgenommen worden. Er wartet jetzt in der Justizanstalt Linz auf seine Auslieferung.
Zielfahnder des Landeskriminalamtes OÖ konnten einen gesuchten Strafgefangenen in Eidenberg festnehmen. Der 32-jährige polnische Staatsangehörige wurde vom Amtsgericht München wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung insgesamt zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und acht Monaten sowie 769 Tage Unterbringung in einer Entziehungsanstalt verurteilt.
Gezielte Fahndungsermittlungen
Im September 2021 entwich der 32-Jährige aus der Entziehungsanstalt Mainkofen und befand sich seither auf der Flucht. Durch das LKA OÖ wurden gezielte Fahndungsermittlungen geführt, wobei der 32-Jährige am Montag im Gemeindegebiet von Eidenberg lokalisiert und festgenommen werden konnte. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz wurde er in die Justizanstalt Linz überstellt und befindet sich dort in Auslieferungshaft.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.