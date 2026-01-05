Vorteilswelt
Vier Jahre versteckt

Aus Klinik geflohener Straftäter in OÖ gefasst

Oberösterreich
05.01.2026 19:23
Am Montag klickten die Handschellen.
Am Montag klickten die Handschellen.

Ein im September 2021 aus einer psychiatrischen Klinik im niederbayerischen Mainkofen geflohener Strafgefangener ist am Montag in Oberösterreich von Zielfahndern des Landeskriminalamtes festgenommen worden. Er wartet jetzt in der Justizanstalt Linz auf seine Auslieferung.

Zielfahnder des Landeskriminalamtes OÖ konnten einen gesuchten Strafgefangenen in Eidenberg festnehmen. Der 32-jährige polnische Staatsangehörige wurde vom Amtsgericht München wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung insgesamt zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und acht Monaten sowie 769 Tage Unterbringung in einer Entziehungsanstalt verurteilt.

Gezielte Fahndungsermittlungen
Im September 2021 entwich der 32-Jährige aus der Entziehungsanstalt Mainkofen und befand sich seither auf der Flucht. Durch das LKA OÖ wurden gezielte Fahndungsermittlungen geführt, wobei der 32-Jährige am Montag im Gemeindegebiet von Eidenberg lokalisiert und festgenommen werden konnte. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz wurde er in die Justizanstalt Linz überstellt und befindet sich dort in Auslieferungshaft.

