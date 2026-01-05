Aus Klinik geflohener Straftäter in OÖ gefasst

Gezielte Fahndungsermittlungen

Im September 2021 entwich der 32-Jährige aus der Entziehungsanstalt Mainkofen und befand sich seither auf der Flucht. Durch das LKA OÖ wurden gezielte Fahndungsermittlungen geführt, wobei der 32-Jährige am Montag im Gemeindegebiet von Eidenberg lokalisiert und festgenommen werden konnte. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz wurde er in die Justizanstalt Linz überstellt und befindet sich dort in Auslieferungshaft.