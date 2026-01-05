Laura Stigger fährt 2026 keine Straßenrennen mehr

Salah trifft sehenswert: Ägypten im Viertelfinale!
Afrika Cup
Die im Vorjahr für das World-Tour-Spitzenteam SD Worx-Protime einige Straßenrennen gefahrene Laura Stigger konzentriert sich heuer wieder voll auf das Mountainbiken
In ihrer Kerndisziplin gelangen Stigger 2025 im Weltcup zwei Podestplätze. Ihre einmal siegreiche Landsfrau Mona Mitterwallner ist 2026 wieder zweigleisig unterwegs, sie wird für das US-Team Human Powered Health weiterhin auch bei Straßenbewerben antreten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.