Bester Mitspieler? „David Alaba als Gesamtpaket“

Doch dann legt der Mittelfeld-Leader nach: „Wenn ich das Gesamtpaket nehme, ist es David Alaba.“ Und Kimmich begründet seine Wahl klar: „Spieler, Mensch, Mentalität – neben seiner Wichtigkeit und Verlässlichkeit auf dem Platz war er auch in der Kabine extrem wichtig, konnte mit jedem, hat integriert und geholfen. Ich nehm’ den David.“