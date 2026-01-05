Bester Mitspieler? „David Alaba als Gesamtpaket“

Wer ist der beste Mitspieler, mit dem Bayern-Star Joshua Kimmich je gespielt hat? „Wenn ich das Gesamtpaket nehme, ist es David Alaba.“
Er hat sie alle erlebt. Joshua Kimmich teilte beim FC Bayern München die Kabine mit Weltstars wie Franck Ribéry, Arjen Robben, Harry Kane, Manuel Neuer oder Philipp Lahm. Umso spannender ist die Frage: Wer war der beste Mitspieler seiner Karriere?
Bei einem Fanclub-Besuch erklärte Kimmich zunächst: „Sehr spektakulär fand ich Franck Ribéry, von dem, was er konnte und von seiner Mentalität her. Vom Talent her war es eher Thiago Alcântara.“
Doch dann legt der Mittelfeld-Leader nach: „Wenn ich das Gesamtpaket nehme, ist es David Alaba.“ Und Kimmich begründet seine Wahl klar: „Spieler, Mensch, Mentalität – neben seiner Wichtigkeit und Verlässlichkeit auf dem Platz war er auch in der Kabine extrem wichtig, konnte mit jedem, hat integriert und geholfen. Ich nehm’ den David.“
Triple-Gewinner
Kimmich und Alaba spielten von 2015 bis 2021 gemeinsam für die Bayern, krönten ihre Zeit mit dem Triple in der Saison 2019/20. Danach zog es den ÖFB-Kapitän zu Real Madrid. Dort startete Alaba stark, wurde später jedoch von einem Kreuzbandriss und weiteren Verletzungen ausgebremst.
Der Vertrag des 33-Jährigen läuft 2026 aus und soll nicht verlängert werden. Gerüchte über eine mögliche Bayern-Rückkehr gibt es immer wieder – überraschen würde sie dennoch. Einen prominenten Fürsprecher hätte Alaba aber jedenfalls: Joshua Kimmich.
