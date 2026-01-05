Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kimmich befragt

Bester Mitspieler? „David Alaba als Gesamtpaket“

Deutsche Bundesliga
05.01.2026 19:24
Mit den Bayern gewannen Joshua Kimmich (3. v. li.) und David Alaba (re.) in der Saison 2019/20 ...
Mit den Bayern gewannen Joshua Kimmich (3. v. li.) und David Alaba (re.) in der Saison 2019/20 insgesamt sechs Titel.(Bild: EPA/ALEXANDER HASSENSTEIN / POOL)

Wer ist der beste Mitspieler, mit dem Bayern-Star Joshua Kimmich je gespielt hat? „Wenn ich das Gesamtpaket nehme, ist es David Alaba.“

0 Kommentare

Er hat sie alle erlebt. Joshua Kimmich teilte beim FC Bayern München die Kabine mit Weltstars wie Franck Ribéry, Arjen Robben, Harry Kane, Manuel Neuer oder Philipp Lahm. Umso spannender ist die Frage: Wer war der beste Mitspieler seiner Karriere?

Bei einem Fanclub-Besuch erklärte Kimmich zunächst: „Sehr spektakulär fand ich Franck Ribéry, von dem, was er konnte und von seiner Mentalität her. Vom Talent her war es eher Thiago Alcântara.“

Doch dann legt der Mittelfeld-Leader nach: „Wenn ich das Gesamtpaket nehme, ist es David Alaba.“ Und Kimmich begründet seine Wahl klar: „Spieler, Mensch, Mentalität – neben seiner Wichtigkeit und Verlässlichkeit auf dem Platz war er auch in der Kabine extrem wichtig, konnte mit jedem, hat integriert und geholfen. Ich nehm’ den David.“

Triple-Gewinner
Kimmich und Alaba spielten von 2015 bis 2021 gemeinsam für die Bayern, krönten ihre Zeit mit dem Triple in der Saison 2019/20. Danach zog es den ÖFB-Kapitän zu Real Madrid. Dort startete Alaba stark, wurde später jedoch von einem Kreuzbandriss und weiteren Verletzungen ausgebremst. 

Der Vertrag des 33-Jährigen läuft 2026 aus und soll nicht verlängert werden. Gerüchte über eine mögliche Bayern-Rückkehr gibt es immer wieder – überraschen würde sie dennoch. Einen prominenten Fürsprecher hätte Alaba aber jedenfalls: Joshua Kimmich.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
David Alaba
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ausland
Wirte bauten Todesbar in Crans-Montana selbst um
235.317 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Außenpolitik
Trump droht bereits nächsten Ländern mit Angriff
127.751 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump hat laut eigener Aussage bereits „acht und ein Viertel“ Kriege ...
Ausland
Angriffe angeordnet: Trump ließ Maduro festnehmen!
117.462 mal gelesen
⁠Donald Trump bestätigte, dass die USA Venezuela angegriffen haben. Dabei sei der venezolanische ...
Mehr Deutsche Bundesliga
Kimmich befragt
Bester Mitspieler? „David Alaba als Gesamtpaket“
Klubs bestätigen:
Dortmund-Stürmer wechselt zu Ilzers TSG Hoffenheim
Wechsel steht bevor
ÖFB-Held Gregoritsch kurz vor Rückkehr zu Ex-Klub
„Mein Traumverein“
Brisante Aussage! Bayern-Kicker nennt Wechselziel
Familiäre Gründe
Leipzig & Kampl einigen sich auf Vertragsauflösung

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf