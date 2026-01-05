Bayern-Boss droht mit großem Fan-Ausschluss!

Denn: In der Champions League gilt in der Südkurve seit Jahren freie Blockwahl. Laut „Bild“ sollen einige Ultras bereits versucht haben, sich für das Spiel gegen Saint-Gilloise Karten in anderen Stadionbereichen zu sichern. Genau das will Dreesen verhindern. „Wir wollen nicht zulassen, dass die, die es treffen soll, sich irgendwo anders Karten organisieren“, stellte er klar.