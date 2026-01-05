Vorteilswelt
„Sind am Überlegen“

Bayern-Boss droht mit großem Fan-Ausschluss!

Deutsche Bundesliga
05.01.2026 21:32
Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen verurteilte die Pyro-Aktionen der Fans.
Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen verurteilte die Pyro-Aktionen der Fans.

Der Ärger rund um Pyro-Aktionen beim FC Bayern kocht weiter hoch. Nun droht Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen mit einem großen Fan-Ausschluss.

Dreesen war am Sonntag beim Fanklub „De roud-weissen Neifinger“ im niederbayerischen Neufahrn zu Gast. Dort sprach der Bayern-Boss offen über die jüngsten Vorfälle in der Südkurve und ließ aufhorchen. „Wir werden die Blöcke 111 bis 114 sperren müssen. Aber wir sind echt am Überlegen, ob wir die komplette Südkurve sperren. Das haben wir auch schon diskutiert, aber noch keine endgültige Entscheidung getroffen“, sagte Dreesen.

Hintergrund ist das massive Zündeln der Ultras beim Champions-League-Spiel gegen Sporting Lissabon im Dezember. Dafür verhängte die UEFA bereits eine Teilsperre der Südkurve: Die Blöcke 111 bis 114 mit rund 4800 Plätzen bleiben beim nächsten Königsklassen-Heimspiel gegen Union Saint-Gilloise (21. Jänner) geschlossen.

Statt nur vier Blöcke zu sperren, könnte gegen Saint-Gilloise der gesamte Unterrang der Südkurve (Blöcke 109 bis 117) dichtgemacht werden, so Dreesen.

„Es trifft auch die Falschen“
Dem Vorstandschef ist bewusst, dass damit auch viele unbeteiligte Fans leiden würden. „Das Problem ist: Wenn ich nur die Blöcke 111 bis 114 sperre, verteilt sich das und trifft teilweise die Falschen. Sperren wir alles, trifft es noch mehr Leute, die gar nichts damit zu tun hatten“, erklärte Dreesen.

Denn: In der Champions League gilt in der Südkurve seit Jahren freie Blockwahl. Laut „Bild“ sollen einige Ultras bereits versucht haben, sich für das Spiel gegen Saint-Gilloise Karten in anderen Stadionbereichen zu sichern. Genau das will Dreesen verhindern. „Wir wollen nicht zulassen, dass die, die es treffen soll, sich irgendwo anders Karten organisieren“, stellte er klar.

Frist für Fan-Vorschläge
Bis zum 6. Jänner haben die Bayern-Fans nun Zeit, dem Klub einen Vorschlag zu unterbreiten, wie eine Komplettsperre der Südkurve noch verhindert werden kann. Erst danach will die Klubführung eine endgültige Entscheidung treffen.

Klar ist aber auch: Bei einem weiteren Pyro-Vergehen in Europa droht dem Rekordmeister aufgrund einer zweijährigen Bewährungsstrafe noch Schlimmeres. Dann könnte die UEFA sogar eine Sperre der kompletten Südkurve inklusive Mittel- und Oberrang verhängen.

Und Dreesen sagte zum Abschluss: „Ich würde sehr daran appellieren, dass diejenigen, die da regelmäßig Pyro machen, vielleicht mal für sich realisieren, dass sie dem Verein damit schaden. Und dass es auch nicht vom Großteil der Fans im Stadion toleriert und akzeptiert wird.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
