Bayern-Boss droht mit großem Fan-Ausschluss!

Der Ärger rund um Pyro-Aktionen beim FC Bayern kocht weiter hoch. Nun droht Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen mit einem großen Fan-Ausschluss.
Dreesen war am Sonntag beim Fanklub „De roud-weissen Neifinger“ im niederbayerischen Neufahrn zu Gast. Dort sprach der Bayern-Boss offen über die jüngsten Vorfälle in der Südkurve und ließ aufhorchen. „Wir werden die Blöcke 111 bis 114 sperren müssen. Aber wir sind echt am Überlegen, ob wir die komplette Südkurve sperren. Das haben wir auch schon diskutiert, aber noch keine endgültige Entscheidung getroffen“, sagte Dreesen.
Hintergrund ist das massive Zündeln der Ultras beim Champions-League-Spiel gegen Sporting Lissabon im Dezember. Dafür verhängte die UEFA bereits eine Teilsperre der Südkurve: Die Blöcke 111 bis 114 mit rund 4800 Plätzen bleiben beim nächsten Königsklassen-Heimspiel gegen Union Saint-Gilloise (21. Jänner) geschlossen.
Statt nur vier Blöcke zu sperren, könnte gegen Saint-Gilloise der gesamte Unterrang der Südkurve (Blöcke 109 bis 117) dichtgemacht werden, so Dreesen.
„Es trifft auch die Falschen“
Dem Vorstandschef ist bewusst, dass damit auch viele unbeteiligte Fans leiden würden. „Das Problem ist: Wenn ich nur die Blöcke 111 bis 114 sperre, verteilt sich das und trifft teilweise die Falschen. Sperren wir alles, trifft es noch mehr Leute, die gar nichts damit zu tun hatten“, erklärte Dreesen.
Denn: In der Champions League gilt in der Südkurve seit Jahren freie Blockwahl. Laut „Bild“ sollen einige Ultras bereits versucht haben, sich für das Spiel gegen Saint-Gilloise Karten in anderen Stadionbereichen zu sichern. Genau das will Dreesen verhindern. „Wir wollen nicht zulassen, dass die, die es treffen soll, sich irgendwo anders Karten organisieren“, stellte er klar.
Frist für Fan-Vorschläge
Bis zum 6. Jänner haben die Bayern-Fans nun Zeit, dem Klub einen Vorschlag zu unterbreiten, wie eine Komplettsperre der Südkurve noch verhindert werden kann. Erst danach will die Klubführung eine endgültige Entscheidung treffen.
Klar ist aber auch: Bei einem weiteren Pyro-Vergehen in Europa droht dem Rekordmeister aufgrund einer zweijährigen Bewährungsstrafe noch Schlimmeres. Dann könnte die UEFA sogar eine Sperre der kompletten Südkurve inklusive Mittel- und Oberrang verhängen.
Und Dreesen sagte zum Abschluss: „Ich würde sehr daran appellieren, dass diejenigen, die da regelmäßig Pyro machen, vielleicht mal für sich realisieren, dass sie dem Verein damit schaden. Und dass es auch nicht vom Großteil der Fans im Stadion toleriert und akzeptiert wird.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.