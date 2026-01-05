Huch! Wer huscht denn da durchs Hohe Haus?

Auch im Deutschen Bundestag soll es bereits zur Mäuseplage gekommen sein. 2010 wurden – ebenfalls über den Jahreswechsel – Fallen aufgestellt. Bilder und Videos gab es damals keine: „Eine Reportage über die Mäusejagd – das verträgt sich nicht mit der Würde des hohen Hauses. Wir sind immer noch ein Verfassungsorgan“, so die Begründung.