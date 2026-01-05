Sieg mit Salzburg für Raffl im 1.000. Liga-Spiel

KAC führt nun vier Punkte vor Graz

Spitzenreiter KAC stellte gegen Pustertal einmal mehr seine Heimstärke unter Beweis, hatte gegen den Tabellensechsten beim 3:2 aber einige Mühe. Nach dem knappen Heimerfolg und der klaren Graz-Niederlage in Ungarn führen die Klagenfurter die Tabelle nach der 37. Runde vier Punkte vor den 99ers und acht vor Salzburg an. Für Graz setzte es mit dem 2:5 nach zuletzt fünf Siegen in Serie wieder eine Niederlage, in Szekesfehervar haben die Steirer seit Oktober 2022 nicht mehr gewonnen.