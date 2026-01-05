Hammer in Berlin: Kanzler Merz feuert Büroleiter

Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat überraschend seinen Büroleiter ausgetauscht. Der Nachfolger steht bereits fest.
Jacob Schrot war lange einer der engsten Mitarbeiter von Merz. Nun endet die Zusammenarbeit plötzlich überraschend. „Nach vier Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und im Bundeskanzleramt trennen sich Merz und der bisherige Büroleiter Jacob Schrot im gegenseitigen Einvernehmen“, teilte Regierungssprecher Stefan Kornelius mit.
Schrot hatte auch den neuen Nationalen Sicherheitsrat aufgebaut und war dort Leiter der Stabsstelle in Berlin. Im vergangenen September ernannte Merz den 35-Jährigen noch zum Ministerialdirektor.
Schrot sagte laut der Mitteilung: „Nach intensiven zehn Jahren in der Bundespolitik möchte ich mich neuen beruflichen Herausforderungen stellen.“
Nachfolger wird der bisherige Bundesgeschäftsführer der CDU, Philipp Birkenmaier.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.