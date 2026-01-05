Vorteilswelt
Nachfolger steht fest

Hammer in Berlin: Kanzler Merz feuert Büroleiter

Außenpolitik
05.01.2026 16:48
Personal-Paukenschlag im deutschen Kanzleramt: Friedrich Merz (CDU) tauscht seinen Büroleiter ...
Personal-Paukenschlag im deutschen Kanzleramt: Friedrich Merz (CDU) tauscht seinen Büroleiter aus.(Bild: AFP/JOHN MACDOUGALL)

Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat überraschend seinen Büroleiter ausgetauscht. Der Nachfolger steht bereits fest. 

0 Kommentare

Jacob Schrot war lange einer der engsten Mitarbeiter von Merz. Nun endet die Zusammenarbeit plötzlich überraschend. „Nach vier Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und im Bundeskanzleramt trennen sich Merz und der bisherige Büroleiter Jacob Schrot im gegenseitigen Einvernehmen“, teilte Regierungssprecher Stefan Kornelius mit.

Schrot hatte auch den neuen Nationalen Sicherheitsrat aufgebaut und war dort Leiter der Stabsstelle in Berlin. Im vergangenen September ernannte Merz den 35-Jährigen noch zum Ministerialdirektor.

Schrot sagte laut der Mitteilung: „Nach intensiven zehn Jahren in der Bundespolitik möchte ich mich neuen beruflichen Herausforderungen stellen.“

Nachfolger wird der bisherige Bundesgeschäftsführer der CDU, Philipp Birkenmaier. 

