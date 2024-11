Die alten Mythen hinter der chinesischen Raumfahrt

Wenn China Raumfahrer oder Technologie in den Weltraum schickt, tragen die Raumfahrzeuge fantasievolle Namen. „Langer Marsch“-Raketen tragen Sonden wie die „Mondgöttin“ oder „Fragen an den Himmel“ ins All, die auf fremden Himmelskörpern Rover wie den „Jadehasen“ oder den „Feuergott“ freigeben. Aber was bedeutet das alles?