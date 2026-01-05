Entlaufene Sau ging online auf Suche nach Besitzer

Als Zigtausende Festgäste in der lauschigen Silvesternacht das Neue Jahr begrüßten, wurden sie noch als Glücksbringer verschenkt. Nur vier Tage danach ist ein waschechtes Schwein aus dem Bezirk Oberwart in eine völlig andere Rolle geschlüpft und hielt einen ganzen Ort regelrecht auf Trab. Das 60 Kilo schwere Borstenvieh war seiner Besitzerin in Kemeten offenbar beim Füttern entwischt und nicht mehr auffindbar.