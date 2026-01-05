Das plant Hartberg mit Top-Stürmer Elias Havel

Winterliche Temperaturen beim Trainingsauftakt in Hartberg. Die Spieler trugen Jacken, lange Hosen, Hauben. Es gibt schönere Dinge, als bei Minusgraden und Schneefall ins „Frühjahr“ zu starten. „Es wird nicht immer lustig werden“, richtete Coach Manfred Schmid das Wort an seine Mannschaft. „Es werden fünf harte Trainingswochen. Aber wenn wir alle bereit sind, werden wir erfolgreich sein.“ Die brennendsten Fragen zum Start?