Das plant Hartberg mit Top-Stürmer Elias Havel

Kann Hartberg Elias Havel halten? Der 22-Jährige hat voll eingeschlagen und ist Führender der Torschützenliste. Der Goalgetter gehört zwar eigentlich dem LASK, die Oststeirer werden aber die Kaufoption ziehen. Doch bleibt der Youngster überhaupt in Hartberg? Die „Krone“ ging beim Trainingsstart dieser und anderer brennenden Fragen nach...
Winterliche Temperaturen beim Trainingsauftakt in Hartberg. Die Spieler trugen Jacken, lange Hosen, Hauben. Es gibt schönere Dinge, als bei Minusgraden und Schneefall ins „Frühjahr“ zu starten. „Es wird nicht immer lustig werden“, richtete Coach Manfred Schmid das Wort an seine Mannschaft. „Es werden fünf harte Trainingswochen. Aber wenn wir alle bereit sind, werden wir erfolgreich sein.“ Die brennendsten Fragen zum Start?
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.