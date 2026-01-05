Kein Geld für Eismaschine! Cracks packen selbst an

Salah trifft sehenswert: Ägypten im Viertelfinale!
Afrika Cup
Spiel der Runde in der Division III Ost – und die Partie zwischen Grades/Metnitz und Micheldorf endete mit einem klaren 11:0-Sieg der Gäste. Das dezimierte Heimteam schwächte sich mit einer dummen Strafe selbst.
Mit der Müdigkeit vom Vortag (0:3 gegen Althofen II) in den Beinen verloren die Eishockey-Cracks von Grades/Metnitz in der Division III Ost auch am Sonntag gegen Micheldorf – 0:11. Es war die dritte von fünf Partien binnen acht Tagen fürs Heimteam.
