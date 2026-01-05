United-Plan: Im Sommer soll Oliver Glasner kommen!

Und dann? Kommt Oliver Glasner. So zumindest die Wunschvorstellung der United-Bosse. Der 51-jährige Österreicher hat Crystal Palace zuletzt eindrucksvoll geformt, führte die „Eagles“ zum FA-Cup-Sieg 2025 und machte sie zu einem der unangenehmsten Gegner der Premier League. Defensiv stabil, taktisch variabel und emotional aufgeladen – Glasners Handschrift ist klar erkennbar.