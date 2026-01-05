Vorteilswelt
Nach Amorim-Rauswurf

United-Plan: Im Sommer soll Oliver Glasner kommen!

Premier League
05.01.2026 19:52
Wird Oliver Glasner bald Trainer von Manchester United?
Wird Oliver Glasner bald Trainer von Manchester United?(Bild: Krone KREATIV/Associated Press/Ian Walton)

Nach dem Rauswurf von Ruben Amorim feilt Manchester United an einem neuen Zukunftsplan – mit Oliver Glasner als Kandidat Nummer eins für den Neustart im Sommer.

Laut englischen Medien befürwortet das neue INEOS-Führungsduo erst im Sommer eine dauerhafte Lösung zu präsentieren. Bis dahin soll Darren Fletcher die Leitung interimistisch übernehmen und für Ruhe im Klub sorgen.

Ruben Amorim muss seinen Posten in Manchester räumen.
Kommt jetzt Glasner?
Knalleffekt: Manchester United wirft Amorim raus!
05.01.2026

Und dann? Kommt Oliver Glasner. So zumindest die Wunschvorstellung der United-Bosse. Der 51-jährige Österreicher hat Crystal Palace zuletzt eindrucksvoll geformt, führte die „Eagles“ zum FA-Cup-Sieg 2025 und machte sie zu einem der unangenehmsten Gegner der Premier League. Defensiv stabil, taktisch variabel und emotional aufgeladen – Glasners Handschrift ist klar erkennbar.

Intern soll bei United derzeit schon diskutiert werden, ob Glasners bevorzugte Dreierkette und sein oft pragmatischer Ansatz zum gewünschten Ballbesitzfußball im Old Trafford passen. Zugutegehalten wird ihm jedoch seine größere Flexibilität im Vergleich zu Amorim, dessen Starrheit und öffentlicher Machtanspruch letztlich als mitverantwortlich für sein Scheitern galten.

Verlängerung bei Crystal Palace unwahrscheinlich
Ein weiterer Faktor: Glasner soll ohnehin über einen Abschied aus London nachdenken. Hintergrund sind interne Spannungen bei Palace, vor allem in Transferfragen. Sein Vertrag läuft im Sommer aus, eine Verlängerung gilt als höchst unwahrscheinlich. 

Oliver Glasner
Oliver Glasner(Bild: GEPA)

Weitere Kandidaten im Blick
Neben Glasner kursieren weitere Namen für den Sommer: Ex-England-Coach Gareth Southgate, Kieran McKenna von Ipswich Town, Enzo Maresca trotz seines jüngsten Aus bei Chelsea FC sowie Xavi, der 2024 bei FC Barcelona gehen musste.

United setzt diesmal auf Geduld
Fest steht: Nach dem überstürzten Griff zu Amorim im November 2024, als man den Portugiesen mitten in der Saison von Sporting Lissabon holte, will Manchester United diesmal einen kühlen Kopf bewahren und in Ruhe den richtigen Mann finden.

Oliver Glasner
Sommer
