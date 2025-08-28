Erfrischend: Oberösterreichs erstes Wanderdorf

Schluchten, Quellen und alte Heilkunst

Die wildromantische Wolfsschlucht mit ihren moosbewachsenen Felsen und rauschenden Bächen ist einer davon. Sie ist zugleich ein lebendiges Zeugnis der Kneippkur-Tradition, die hier seit 1846 gepflegt wird. Tafeln entlang des Weges erinnern an die Geschichte des Ortes als angesehener Kurort, in dem einst Adel sowie wohlhabende Bürger nach Heilung suchten. Selbst Komponist Anton Bruckner soll in den Becken der Schlucht gebadet haben. Mutige wagen sich auch heute noch in das etwa 14 Grad kalte Wasser, das an heißen Sommertagen Körper und Geist gleichermaßen verlangsamt. Schattenspendende Eschen, Bergahorne und Ulmen sowie feiner Sprühnebel machen das Erlebnis noch erfrischender.