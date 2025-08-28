Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bad Kreuzen entdecken

Erfrischend: Oberösterreichs erstes Wanderdorf

Reisen & Urlaub
28.08.2025 10:01
Quellen der Kraft: Wasser, Wandern, Wohlgefühl.
Quellen der Kraft: Wasser, Wandern, Wohlgefühl.(Bild: Tourismusverband Donau Oberösterreich/Sintwerk GmbH)

Bad Kreuzen ist mit allen Wassern der Kneippkur gewaschen und schenkt zudem Entschleunigung zwischen kühlen Schluchten, duftenden Kräutern und stillen Momenten im Strudengau. Eine persönliche Begegnung mit Oberösterreichs erstem zertifizierten Wanderdorf.

0 Kommentare

Der Regionalbus windet sich Kurve um Kurve den Berg hinauf, bis hoch über dem Strudengau Burg Kreuzen wie ein stiller Wächter über den sanften Hügeln erscheint. Mein Ziel ist die Gemeinde Bad Kreuzen, die seit Mai 2025 den Titel Oberösterreichs erstes Wanderdorf trägt. Damit fügt sie sich in eine illustre Runde ein, denn neben Lech, Saalbach und Gastein zählt sie nun zu den rund fünfzig zertifizierten Wanderdörfern des Landes.

Unterwegs in erholsamer Stille
Der Ort wirkt auf den ersten Blick wie aus einem Heimatfilm: ein Kirchturm, der Kirchenwirt, die Musikschule und eine mittelalterliche Burg, umrahmt von Hügeln, die sich sanft bis zur Donau hinabsenken. Gleich nach dem Ausstieg aus dem Bus fällt vor allem eines auf – die Ruhe! Das Mühlviertel ist keine Region für Eilige und auch nicht für den Trubel, der vielerorts die Wanderwege füllt. Und gerade darin liegt ihr besonderer Reiz.

Bad Kreuzen steht für geprüfte Wege, gastfreundliche Häuser und eine Landschaft, die Raum zum Entschleunigen lässt. Vier Gastgeber – das Curhaus, das Hotel Schatzkammer, die Wellnessoase Aumühle und das Gasthaus Zur Zugbrücke – bieten maßgeschneiderte Angebote und wertvolle Tipps für Wanderer.

Ob man einzelne Etappen des 450 Kilometer langen Donausteigs erwandert, am Donauradweg Station macht oder eine der fünfzehn Rundrouten wählt, zu denen auch die Herzklopfen-Runde zählt, bleibt Geschmacksache. Wohin die Wege auch führen – die Natur rund um Bad Kreuzen offenbart stille Schätze.

Schluchten, Quellen und alte Heilkunst
Die wildromantische Wolfsschlucht mit ihren moosbewachsenen Felsen und rauschenden Bächen ist einer davon. Sie ist zugleich ein lebendiges Zeugnis der Kneippkur-Tradition, die hier seit 1846 gepflegt wird. Tafeln entlang des Weges erinnern an die Geschichte des Ortes als angesehener Kurort, in dem einst Adel sowie wohlhabende Bürger nach Heilung suchten. Selbst Komponist Anton Bruckner soll in den Becken der Schlucht gebadet haben. Mutige wagen sich auch heute noch in das etwa 14 Grad kalte Wasser, das an heißen Sommertagen Körper und Geist gleichermaßen verlangsamt. Schattenspendende Eschen, Bergahorne und Ulmen sowie feiner Sprühnebel machen das Erlebnis noch erfrischender.

Ein weiteres Kleinod ist die Stillensteinklamm, die mit Ruhe und kühlen Wasserfällen punktet. Ebenso eindrucksvoll ist der Kneippweg entlang des Kembaches: Auf knapp vier Kilometern wechseln Wassertretbecken, Barfußpfade und Motorikstationen einander ab und laden zum bewussten Innehalten, Bewegen und Genießen ein.

Reiseinformationen

Dufterlebnis für alle, im größten Kräutergarten Österreichs
Mitten in Bad Kreuzen öffnet sich auf 19.000 Quadratmetern der größte Kneipp- und Kräutergarten Österreichs, frei zugänglich auch für Gäste, die nicht im Curhaus wohnen. In den liebevoll angelegten Beeten gedeihen mehr als 300 Heilpflanzen und Wildkräuter. Minze, Thymian und Salbei entfalten ihre Düfte, dazwischen leuchten seltene regionale Schätze. Jeden Freitag führen Kräuterpädagoginnen durch den Garten, erzählen von Sebastian Kneipps fünf Säulen – Lebensordnung, Ernährung, Bewegung, Wasser und Heilpflanzen – und zeigen, wie aus Wildkräutern Tinkturen, Salben oder Tees entstehen.

Nach einer ausgiebigen Wanderung stärken regionale Köstlichkeiten den Körper.
Nach einer ausgiebigen Wanderung stärken regionale Köstlichkeiten den Körper.(Bild: Tourismusverband Donau Oberösterreich/Sintwerk GmbH)

Genussmomente mit Weitsicht
Von Burg Kreuzen schweift der Blick über das Donautal bis zu den Alpen – ein Panorama, das Wanderer auf vielen Wegen rund um den Ort begleitet. Auch kulinarisch zeigt sich die Region bodenständig: Die Speck-Alm lockt mit Bio-Schmankerln, Most und einem kleinen Hofladen. Wer den Tag am Wasser ausklingen lassen möchte, findet am Schurzmühlbach einen urigen Platz: mit Grillpaket, rustikaler Feuerstelle und dem leisen Plätschern des Baches.

Oder man lässt sich einen Jausenrucksack mit regionalen Spezialitäten packen und genießt Aussicht und Ruhe mit Sommerfrische-Moment – am besten in Gesellschaft des Lieblingsmenschen.

Porträt von Diana Zwickl
Diana Zwickl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Bruce Darnell im krone.tv-Talk 
Meine Stil-Ikone...?
Ehrlich und charmant: Bruce Darnell im Wordrap
Reality-Paar im Talk
Partner wird beleidigt: Tara rechnet mit Hatern ab
„The Roses“-Interview
Kate McKinnon & Co: Beste Freunde am Set
Folge von Dienstag
Ob in Trainingshose oder Pyjama: Hauptsache turnen
CLUB 3
Afghane schlägt vor:
Flüchtlingen vor Abschiebung 2 Jahre Chance geben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
163.151 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Niederösterreich
Videos zeigen „Emil“ durch Donau schwimmen
94.566 mal gelesen
lch „Emil“ streift seit geraumer Zeit durch Österreich.
Society International
Helene Fischer wurde zum zweiten Mal Mama
92.344 mal gelesen
Helene Fischer darf sich über die Geburt eines zweiten Kindes freuen.
Wirtschaft
Wutbrief der Autobauer: Stoppt das Verbrenner-Aus!
1846 mal kommentiert
Von der Leyens Green Deal hätte der große Wurf werden sollen. Jetzt bröckelt er an allen Ecken ...
Außenpolitik
Ungarn tobt wegen „Lektion“ von Van der Bellen
1824 mal kommentiert
Van der Bellen kritisierte Ungarn, ohne das Land beim Namen zu nennen.
Österreich
So verändert politischer Islam unser Straßenbild
1410 mal kommentiert
Das Kopftuch gilt für viele als Symbol des politisierten muslimischen Glaubens.
Mehr Reisen & Urlaub
Bad Kreuzen entdecken
Erfrischend: Oberösterreichs erstes Wanderdorf
Stets ungetrübte Laune
Eine Insel mit rauen Küsten und einem sanften Grün
Schock für Passagiere
Übergewichtige zahlen bei US-Airline künftig mehr
TEILNEHMEN & GEWINNEN
Urlaub im H₂O Hotel-Therme-Resort Bad Waltersdorf
Krone Plus Logo
Haustiere auf Reisen
„Woof Airlines“: Die haben mehr als einen Vogel

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf