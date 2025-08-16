Brand in Lagerhalle: Dutzende Helfer im Einsatz

Das Feuer entzündete sich in einem Lagerhaus mit mietbaren Lagerräumen auf der Heiligenstädter Straße. Gegen 14.30 Uhr wurde Alarm geschlagen. Nicht zuletzt aufgrund der Nähe zu einer an das Areal anschließenden Tankstelle war größte Eile und Vorsicht beim Löscheinsatz geboten.