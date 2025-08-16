Brand in Lagerhalle: Dutzende Helfer im Einsatz

Der MotoGP-Sprint in Spielberg – ab 15 Uhr LIVE
Hier im Ticker:
Feuerwehreinsatz am frühen Samstagnachmittag im Wiener Bezirk Döbling: In einem Lagerhaus, unweit einer Tankstelle, brach aus bislang unbekannten Gründen ein Feuer aus. Dutzende Feuerwehrleute stehen im Einsatz.
Das Feuer entzündete sich in einem Lagerhaus mit mietbaren Lagerräumen auf der Heiligenstädter Straße. Gegen 14.30 Uhr wurde Alarm geschlagen. Nicht zuletzt aufgrund der Nähe zu einer an das Areal anschließenden Tankstelle war größte Eile und Vorsicht beim Löscheinsatz geboten.
Laut „Krone“-Informationen rückten Helfer mit insgesamt sieben Fahrzeugen an, 33 Einsatzkräfte befinden sich am Ort des Geschehens.
