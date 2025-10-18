Marko zählt Fahrer an: „Das ist natürlich traurig“

Teamchef räumt Fehler ein: „Haben es verbockt“

Ausgerechnet Hadjar, Tsunodas möglicher Nachfolger auf ein Cockpit bei Red Bull Racing, war im ersten Quali-Segment besonders langsam unterwegs und bremste den Japaner aus. „Man kann in einem Qualifying da nicht so auf Sekunden gehen, man muss da eine Marge einhalten“, so Marko. Auch Teamchef Laurent Mekies gestand den Fehler ein: „Wir haben es verbockt. Wir entschuldigen uns bei Yuki“, sagte er bei Sky UK.