„Hervorragende Lösung“

Ex-Austrianer startet seine Trainer-Karriere!

Fußball National
18.10.2025 14:21
Georg Margreitter spielte von 2010 bis 2012 für die Wiener Austria und lief in dieser Zeit ...
Georg Margreitter spielte von 2010 bis 2012 für die Wiener Austria und lief in dieser Zeit 59-mal im violetten Dress auf.(Bild: GEPA)

Der ehemalige Austrianer Georg Margreitter startet seine Trainer-Karriere! Der 36-jährige Vorarlberger übernimmt beim FC Dornbirn den Posten des Co-Trainers. Dies gab der Regionalliga-West-Klub am Samstag offiziell bekannt.

Nach seinem Karriereende im Sommer 2023 kehrt Margreitter damit gut zwei Jahre später ins Fußballgeschäft zurück. Der ehemalige Innenverteidiger wird künftig Chefcoach Heinz Fuchsbichler assistieren.

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe beim FC Dornbirn. Nach meiner aktiven Zeit ist es für mich spannend, den Fußball nun aus der Trainerperspektive zu erleben. Ich bin dankbar für das Vertrauen seitens des Vereins und die Chance, mich in dieser Rolle weiterentwickeln zu können“, so Margreitter.

„Wir sind sehr glücklich, dass wir mit Georg nicht nur sportlich eine hervorragende Lösung gefunden haben, sondern vor allem auch menschlich voll überzeugt sind. Im persönlichen Austausch hat er uns mit seiner offenen, bodenständigen Art und seiner klaren Vorstellung überzeugt. Er bringt enorme Erfahrung aus dem Profibereich mit und wird unser Trainerteam ab Dienstag in jeder Hinsicht tatkräftig unterstützen“, so der Vorstand des FC Dornbirn.

Erfahrung aus Bundesliga und Deutschland
Margreitter spielte in seiner aktiven Laufbahn unter anderem für die Wiener Austria, den SC Wiener Neustadt und den LASK. Die meisten Einsätze sammelte der Defensivmann jedoch beim 1. FC Nürnberg, wo er zwischen 2015 und 2021 Stammspieler war.

Mit dem Wechsel auf die Trainerbank beginnt für den Vorarlberger nun ein neues Kapitel.

