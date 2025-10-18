City will 17-Jährigen – der kostet aber 100 Mille

Sie nennen ihn den „Haaland von Sertao“, er wollte schon immer zu Manchester City, der Klub will ihn auch. Passt soweit. Wären da nicht 100 Millionen Euro dazwischen. Für einen 17-Jährigen.
Die Rede ist von Wendeson Wanderley Santos de Melo, kurz und besser bekannt als Dell. Dell gilt als veritabler Wunderwuzzi auf dem Rasen. Der 17-jährige Brasilianer hatte schon 2023 für Aufsehen gesorgt: Damals schoss er für die Juniorenmannschaft seines jetzigen Vereins Bahia 34 Tore. In 40 Spielen. Mit 16 gab er sein Debüt für die Profis. Seither wird er „Haaland von Sertao“ genannt.
„Bester Verein der Welt“
Nicht weiter verwunderlich, dass internationale Topklubs auf ihn aufmerksam werden. Etwa auch Manchester City. So berichten es zumindest englische Medien. Oder auch AC Milan. Dell selbst offenbarte laut „Sportbild“ schon vor geraumer Zeit seine „Liebe“ zu ManCity. „Jeder Spieler träumt davon, auf hohem Niveau in Europa zu spielen. Ich habe den Traum, für einen Verein wie Manchester City zu spielen, der für mich der beste Verein der Welt ist“, soll er laut dem deutschen Medium vor einem Jahr gesagt haben.
Da trifft sich‘s doch ganz, dass das Team von Pep Guardiola mit dem echten Haaland in seinen Reihen die Fühler nach Dell ausstreckt. Schon, allerdings stehen zwischen dem Willen beider Parteien und einem Deal 100 Millionen Euro. Mit dieser Höhe ist nämlich Dells Ablösesumme festgeschrieben. Da muss selbst City überlegen ...
