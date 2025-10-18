City will 17-Jährigen – der kostet aber 100 Mille

„Bester Verein der Welt“

Nicht weiter verwunderlich, dass internationale Topklubs auf ihn aufmerksam werden. Etwa auch Manchester City. So berichten es zumindest englische Medien. Oder auch AC Milan. Dell selbst offenbarte laut „Sportbild“ schon vor geraumer Zeit seine „Liebe“ zu ManCity. „Jeder Spieler träumt davon, auf hohem Niveau in Europa zu spielen. Ich habe den Traum, für einen Verein wie Manchester City zu spielen, der für mich der beste Verein der Welt ist“, soll er laut dem deutschen Medium vor einem Jahr gesagt haben.