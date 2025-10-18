Barcelona gegen Girona – ab 16.15 Uhr LIVE

Neunter Spieltag in La Liga. Der FC Barcelona empfängt den FC Girona, wir berichten ab 16.15 Uhr live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Mit einem Sieg würde die Flick-Truppe zumindest bis Sonntag an Tabellenführer Real Madrid vorbeiziehen. Darf Barca einen Heimsieg feiern, oder überraschen die Gäste aus Girona? Hier erfahren Sie es live!
